Mitrović ugrizao Vukove (VIDEO)

Dvajt Gejl će verovatno ostati prvi špic Njukasla, ali akcije Aleksandra Mitrovića kod Rafe Beniteza polako rastu. Srpski golgeter uklonio je gol barijeru u prijateljskoj utakmici protiv Brentforda, pre nekoliko dana, a danas je bio strelac i u pobedi nad Volfzburgom od 3:1. Tek da podsetimo, 22-godišnji napadač na takmičarskoj utakmici za klub nije pogodio još od 11. februara i sudara sa Vulverhemptonom.

Istina, u dresu reprezentacije taj se post nikad nije osetio, pa je Mitrović bio strelac i u pobedi nad Gruzijom u Tbilisiju, te kasnijem remiju sa Velsom u Beogradu. Ali na klupskom nivou jednostavno ga nije htelo.

Pre no što je naštelovao nišanske sprave, promašio je jednu dobru šansu, dobio i žuti karton - čini se prestrogo - zbog reakcije kada je smatrao da je Njukasl oštećen za penal, ali je na kraju svoje obavio. Ubedljivo najbolji pojedinac meča Kristijan Atsu poslao je savršenu loptu, a Mitrović rutinski loptu prosledio u protivničku mrežu.

Nažalost, izmenjen je već na poluvremenu, ali je ostavio znatno bolji utisak nego u prvim pripremnim utakmicama Njukasla pred porvatak u Premijer ligu. Uostalom, ceo tim je igrao bolje nego do sada. Pored Mitrovića, strelci su bili i Met Riči iz slobodnog udarca i Kristijan Atsu. Utešni gol za Volfzburg je sa penala postigao Junus Mali.

Penalty appeal from Mitrovic.



Mitro is then booked for his reaction. #NUFC pic.twitter.com/GEeBipZt3D