Konte definitivno odjavio Inter! Ne mame ga ni kineskih 15.000.000 evra

Njemu se od Čelsija ne rastaje, iako bi kao trener Nerazura imao duplo veća primanja nego što je to slučaj sada...

Veličina slova A A A

Nije tajna da Interovi vlasnici, kineski investitori okupljeni oko Suning Grupe, planiraju da nadolazećeg leta utroše enormnu sumu novca kako bi klub vratili u vrh italijanskog, potom i evropskog fudbala. Lista potencijalnih kupovina je napravljena, u igri je preko 200.000.000 evra, a poseban račun otvoren je kako bi se na istom ostavio novac za novog trenera.

Uprkos tome što je preporodio Inter otkako je seo na klupu, Stefano Pioli će biti smenjen na kraju sezone i to je gotovo izvesno. Najuži krug kandidata čine Dijego Simeone i Antonio Konte, ali su obojica i dalje svetlosnim godinama udaljeni od Milana. Tu, zapravo, leži i jedina Piolijeva šansa da zadrži sadašnji posao, jer je i sam bio svestan da je njegov dolazak u Inter samo premosnica za mnogo veće stvari.

Berardi i(li) Bernardeski - Interov udarac Juventusu i poklon za Čola Simeonea

Ali, Inter prvo mora da uradi nešto što je u ovom trenutku gotovo neostvarivo - da privoli jednog od dvojice glavnih kandidata sa liste da ostave sadašnje radne zadatke i presele se na Đuzepe Meacu.

Operacija „Veliki Inter“ počinje - dogovoren De Fraj! Strotman je sledeći, a spremaju se i tri nova ugovora

Mada je Simeone važio za prvog pika, izgleda da je tu rolu sada preuzeo Antonio Konte. Logično, s obzirom da je od Čelsija napravio čudo ove sezone. Konte je već jednom odjavio Nerazure izjavom gde je jasno stavio do znanja svima da ne ide nigde. Prema spekulacijama brojnih italijanskih i engleskih medija, iz Intera su opet pokušali da opipaju Konteov puls tako što su mu u lice bacili kofer prepun novca, ali on je i to glatko odbio. I to ne bilo koju sumu, već duplo veći novac od onog koji dobija u Čelsiju. Tačnije, Inter mu je napisao ček na 15.000.000 evra po sezoni, a Italijan je odmah rekao - NE.

MOZZART KVOTE, Torino - Inter

Njemu se ne odlazi iz Čelsija. Pre svega zbog nedovršenog posla na Stamford Bridžu i priče koju je uspešno počeo u Zapadnom Londonu. Potom i zbog poštovanja prema Juventusu.

Ova sezona trebalo bi da se završi osvajanjem šampionske krune, a tek sledeće čekaju ga pravi izazovi. Posebno u Ligi šampiona. Pritom, imaće celo leto da ukomponuje sastav po svojoj volji, dok je u Interu praktično već poznato ko će, odnosno ko bi trebalo da dođe.

Dakle, Simeone ponovo iskače u prvi plan. Činjenica da još nije produžio ugovor s Atletikom ostavlja dosta prostora za spekulacije, jer mu važeća dokumentacija ističe juna 2018. godine. Ali, iz Atletika su već nekoliko puta istakli da Argentinca ne puštaju ni za živu glavu, s tim što bi mišljenje moglo da se promeni ukoliko Jorgandžije ove sezone ne obezbede Ligu šampiona. Trenutno se Atletiko nalazi na granici, Viljareal i Real Sosijedad dišu za vratom, dok je Sevilja na skoro pa bezbednoj distanci.

Pred Interom je vreme bitnih odluka. A, pre svega, razmišljanja o svim opcijama.

(FOTO: Action Images)