Kraj padavičarima? Evertonov Umar Nijase ušao u anale - prvi pred sudom zbog simuliranja (VIDEO)

Neko voli ovakav, nego onakav fudbal, ali svi zajedno mrze igrače koji glumom uspevaju da nasamare sudije i donesu korist svom timu. Međutim, možda bi nova praksa u engleskom fudbalu mogla da takvom ponašanju stane na putu. Umnogome će zaisiti od Umara Nijasea, Evertonovog napadača koji je ušao u istoriji kao prvi fudbaler protiv kojeg je pokrenut postupak zbog simuliranja penala.

Podsetimo, sudija Entoni Tejlor nije primetio da je defanzivac Kristal Palasa Skot Dan samo dotakao Nijasea. Nije tu bilo ni govora o penalu, ali je Senegalac pao kao da ga je neko pogodio snajperom. Tejlor je svirao jedanaesterac, a Everton stigao do gola i izbegao poraz (2:2).

Rezultat se naravno neće menjati, ali bi 27-godišnji Nijase mogao da retrospektivno fasuje suspenziju na dve utakmice. Posledice takve odluke mogle bi da budu ogromne, jer je mogućnost da se igrači naknadno kažnjavaju zbog simuliranja uvedena tek početkom ove sezone.

"Evertonov Umar Nijase je optužen za ’namernu obmanu sudije’ na utakmici sa Kristal Palasom", navodi se u saopštenju na sajtu Fudbalskog saveza Engleske.

A kako se odlučuje? Tročlanu komisiju čine jedan bivši sudija, jedan bivši trener i jedan bivši fudbaler. Ali sama odluka mora da bude doneta jednoglasno. Nijase naravno ima pravo da se izjasni. Svaki član komisije će nezavisno od kolega pregledati dostupne video snimke kako bi se utvrdilo da li je bilo prekršaja.

Nijase je posle meča rekao da bi bio šokiran ako bi postupak uopšte bio pokrenut. E pa, vreme je da se šokira.

Vas nećemo ni da pitamo. Jer penala ovde - nije bilo.

Oumar Niasse's dive vs Crystal Palace. No wonder he got banned! pic.twitter.com/kkxRph2nTO