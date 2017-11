Krstičić: Naša najbitnija utakmica

„Oni su nas u Beogradu hvatali na kontre, sad neće biti tako“, istakao je reprezentativni vezista

Moranje, moranje - moranje. To je način života fudbalera Crvene zvezde u dobrom delu sezone, ali u Borisovu se ništa ne mora. Naravno, pobeda bi mogla da liši svih briga ekipu Vladana Milojevića, bod bi verovatno stavio crveno-bele na pol poziciju kada je u pitanju trka za drugo mesto u Grupi H, a i poraz bi Beograđane ostavio u igri.

Naravno, crveno-beli su svesni da su u dosadašnjem delu Liga Evrope napravili dobro podlogu i da ih samo pola koraka deli od cilja. Sa tim predumišljajem krenuće sutra put Belorusije.

„Ovo je možda i najbitnija utakmica u grupi, možemo da završimo posao. Koncentrisani smo, vredno radimo i verujem da ćemo osvojiti bodove u Borisovu“, poručio je vezista crveno-belih Nenad Krstičić.

Koliko je BATE nezgodan pokazao je u Beogradu. Snažnom defanzivom šampion Belorusije je limitirao napadački potencijal crveno-belihi i iz brzih kontri ugrožavao Borjana. Dva puta su gosti pogađali prečku, potom su u trenucima Zvezdinog nadahnuća došli do izjednačenja.

„Bilo je to prvo kolo, stvorila se euforija zbog publike, srljali smo i hvatali su nas na kontre. Drugačije će biti u Belorusiji. Oni moraju da igraju otvorenije, a mi možemo da iskoristimo. To ne znači da planiramo da se zatvorimo. Znamo kako se ide do cilja. Ne idemo da se branimo, nego da jurimo pobedu i da obezbedimo plasman u šesnestinu finala“.

Iskustvo je na strani Borisova, ali kada govorimo o kvalitetu...Reprezentativni vezista smatra da crveno-beli imaju bolje igrače od BATE-a

"Kvalitetni su. Ne idemo tamo misleći da će da nam bude lako. Dugo su u Evropi, iskusniji su od nas, ali... Imamo više kvalitetnih igrača. Hoćemo to da iskoristimo“.

Signević, Staševič, Rodionov... To je trojka oko koje se mnogo toga vrti u igri BATE. Naravno, uz „crnogorca“ Mirka Ivanića, Zvezdine velike želje u zimskom prelaznom roku.

„Ne može pojedinac da nam napravi problem, ako uradimo sve što trener kaže i zamisli. Ne idemo sa idejom da gledamo kako da nam oni ne daju gol. nego kako da ga mi postignemo“

