Krug sudbine od 49 godina: Zigoni iz ubio, Zigoni ih spasio - Societa Polisportiva Ars et Labor!

Ili prostije SPAL

U Ferari se ne kaže: idemo na stadion. Ne, svaki stanovnik grada u oblasti Ređo Emilija reći će vam: idemo na SPAL! Societe Polisportiva Ars et Labor. U slobodnom prevodu - Sportsko društvo umetnosti i rada. Osnovano još 1907. godine na ideju sveštenika Pjetra Ačerbisa. Ponos Ferare. Sada zaista. Jer SPAL se posle čak 49 godina tavorenja po nižim ligama Italije vratio u Seriju A.

Poslednji put kad su bili u eliti, Đani Rivera je kao kapiten vodio Milan do šampionske titule. Za junake ove priče ipak mnogo bitniji je 12. maj 1968. godine - Juventusov Đanfranko Zigoni precizno je šutirao i poslao SPAL u Seriju B. Ironijom sudbije, skoro pola veka kasnije njegov sin, Đanmarko Zigoni, jedan je od ključnih igrača istorijske generacije koja vuče SPAL nazad u probrano društvo.

Spasenje je stiglo u subotu, bez obzira na poraz od 1:2 od Ternane. Benevento je pogotkom u sudijskoj nadoknadi sudara sa Frozinoneom označio početak fešte u Ferari. Očekivalo se da će se SPAL boriti za opstanak u Seriji B. Uostalom, prošlog leta se i vratio u nju posle čak 23 godine u još većoj rupi.

Pre samo četiri godine SPAL je bio na ivici bankrota. Fuzija sa Đakomenseom produžila je život klubu koji je podario fudbalu Edija Reju i Luiđija Delnerija. Ali stari SPAL je zavisio samo od jednog čoveka - Paola Mace. Kad je stari umro 1981. godine sve se raspalo. Nekoliko puta umalo nisu nestali da bi 2012. jedva izvukli živu glavu. Ispostavilo se međutim da je spajanje sa Đakomenseom bio pun pogodak.

Predsednik je postao Valter Matioli, koji je 25 godina vodio Đakomense iako je ceo život navijač SPAL-a. Inače i Delnerijev školski drugar. Bivši igrač Đakomensea Davide Vanjati je dobio ulogu sportskog direktora. Uz finansijsku podršku porodice Kolombarini, vlasnika kluba, šou je mogao da počne.

Oprezno doduše. Znate onu staru - ko se vatre opeče… A u SPAL-u su se toliko puta opekli da se ovaj put zaista nisu zaletali. Štaviše, trener Leonardo Sempliči, koji je klub preuzeo decembra 2014. godine, jedini je u prve dve lige Italije koji na raspolaganju nije imao ama baš nijednog stranca! Nije to bila nikakva klupska politika. Jednostavno nije bilo novca za kvalitetne strance. I sada se ceo grad ponosi time.

Sempliči je inače trenerski zanat učio u Fjorentininoj akademiji. Tamo je kalio, primera radi, Federika Bernardeskija i Federika Kjezu. SPAL je preuzeo u Seriji C. Ni tamo im nije išlo, ali ih je on uspravio. Sledeće sezone vratio u Seriji B. Sada ih doveo i do Seriji A. Već se pominjao kao mogući naslednik Mauricija Sarija u Napoliju.

Ekipa igra u formaciji 3-5-2 i ugleda se na Monako Leonarda Žardima - samo napad. Što se tiče igračkog kadra, nema velikih imena, ali ima obećavajućih. Aleks Meret, 19-godišnji golman na pozajmici iz Udinezea, ove godine je dobio i poziv Đampjera Venture i postao prvi SPAL-ov reprezentativac još od 50-ih godina prošlog veka. Tu je i 19-godišnji štoper Kevin Bonifazi, na pozajmici iz Torina. Smatraju ga velikim talentom. Kao i tri godine starijeg kolegu Frančeska Vikarija. Najpopularniji kod navijača je Manuel Lacari, desno krilo koje je u SPAL došlo sa onom već pomenutom fuzijom sa Đakomenseom 2012. godine. Kad su iskusniji igrači u pitanju, Mirko Antenuči se skrasio u Ferari po povratku iz Lidsa, SPAL je u januru dobio premiju sa 35-godišnjim veteranom Serđom Flokarijem…

Kažu da je za stadion “Paolo Maca” ovog proleća bilo gotovo nemoguće naći ulaznice. Istina, kapacitet skroman - svega 8.500 mesta. Biće uskoro rekonstruisan kako bi na njemu mogle da se igraju utakmice Serije A.

A onda… Idemo svi na SPAL!