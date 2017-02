Kup Radivoja Koraća, treći dan: Ranjeni lav na hrabre Pantere i repriza finala!

Ono što je sada izvesno jedino je to da Dejan Radonjić neće moći da računa na svoj triling, te da će Majstorović sigurno igrati, a tako bi trebalo da bude i u Čovićevom slučaju. Kraj ostalih imena i dalje stoji znak pitanja. Situacija bi trebalo da se razbistri u toku dana

Osim što su prva dva dana završnog turnira Kupa Radivoja Koraća obeležile rutinske pobede klubova iz Jadranske lige, jedan od glavnih utisaka je to što su timovi iz regionalnog takmičenja svoje mečeve odigrali bez nekoliko ključnih šrafova. Crvena zvezda bez Nemanje Dangubića, Nejta Voltersa i Milka Bjelice, Partizan bez Vila Hečera i Frenka Robinsonsa, pa i trenera Aleksandra Džikića, dok je Đorđe Majstorović susret sa Dunavom odigrao u skraćenoj minutaži zbog nezgodnog pokreta nedavno oporavljene noge. Mega nije mogla da računa na četvoricu igrača, među kojima je i kapiten Rade Zagorac, dok se tokom meča sa Dinamikom povredio Nikola Rebić. Na kraju, FMP iz Železnika je svoj susret sa subotičkim Spartakom odigrao bez Filipa Čovića.

Ono što je sada izvesno jedino je to da Dejan Radonjić neće moći da računa na svoj triling, te da će Majstorović sigurno igrati, a tako bi trebalo da bude i u Čovićevom slučaju. Kraj ostalih imena i dalje stoji znak pitanja. Situacija bi trebalo da se razbistri u toku dana.

U današnjem polufinalnom programu na parket prvo će istrčati košarkaši FMP i Crvene zvezde (17.00, TV Arenasport). Meč koji ukratko možemo da okarakterišemo kao sudar hrabrih Pantera i ranjenog lava. Duel izazivača i tima koji je već viđen u finalu.

Bude li trener Branko Maksimović uspeo da „našpanuje“ svoje izabranike i dovede ih u optimalno stanje, Crvenoj zvezdi predstoji 40 minuta žestoke borbe za finale. Na jednoj strani su mladost i želja za dokazivanjem pred igračima i trenerom koji bi u dogledno vreme mogli da postanu saigrači i učitelj, na drugoj nemerljivo iskustvo doneto za bojišta širom Starog kontinenta, onda i kvalitet, u svakom pogledu.

Iako svesni težine zadatka pred sobom, košarkaši FMP nemaju nameru da na parket dvorane Čair izađu sa visokom podignutom belom zastavicom.

„Mi u svaku utakmicu ulazimo na isti način, sa istim mislima i ne menjamo se. Svi znamo koliko je Zvezda dobra, mi se svi dobro poznajemo između sebe, ali nama neće nedostajati motivacija. Želimo da izađemo na teren i da se borimo, da ih pobedimo. Biće to pravi izazov za nas i bićemo spremni za tu utakmicu“, smatra Džona Bolden, trenutno jedan od najopasnijih i najkonstantnijih igrača Pantera iz Železnika.

FMP i Crvena zvezda su, ideološki, ekipe koje samo u pojedinim segmentima igre imaju sličnosti. Ekipa Branka Maksimovića dosta se oslanja na šut sa distance, gde mnogi mogu da raspale, od Čovića, preko Žižića i Kutlešića, do Boldena i Davidovca, te sa poludistance, dok Crvena zvezda operiše najčešće iz reketa i trudi se da fizičku i visinsku prednost koristi u svakom trenutku.

Opet, obe napadačke filozofije danas će biti na posebnom testu. Zvezdina, nadaleko poznata granitna odbrana pokušaće da neutralizuje protivnikov šut, ujedno i pokuša da zatvori prilaze košu. Ali, pre svega, da onemogući Filipa Čovića da obezbedi sebi prostor za manevar. Jer, od njega sve polazi i u igri FMP oseti se njegovo odsustvo sa terena, posebno kada su jači rivali.

Na drugoj strani terena imaćemo situaciju sa Lukom Mitrovićem, Ognjenom Kuzmićem i Dionom Tompsonom kao dugajlijama koji će protiv sebe imati Dragana Apića, Ajzeu Ostina, te Džonu Boldena za tri stamena igrača s ciljem da odbrane reket, dok bi Dejan Davidovac trebalo da priskoči u pomoć kad god to bude potrebno.

Opet, Crvena zvezda ima znatno veće šanse, ali i iskustva za prolaz dalje, uprkos svim neprilikama sa igračkim kadrom.

Dobra stvar za crveno-bele jeste ta što se Stefan Jović sve bolje oseća, te da su Marko Simonović i njegov imenjak Gudurić počeli da pronalaze šuterski ritam u poslednje vreme. Opet, Jović će kao zamenu imati jedino Čarlsa Dženkinsa, možda i Petra Rakićevića u vrlo ograničenom prostoru, pa će veliki teret pasti na Marka i Marka.

"Dobro se poznajemo. Dok su moji saigrači bili u Moskvi, ja sam imao priliku da malo treniram s njima, da radim oporavak, tako da sam neke stvari video. Vrlo mlada, perspektivna ekipa, koja će da grize u subotu kako bi došla do finala. Nema tu nekih skrivalica, znamo šta oni mogu, znaju i oni šta mi možemo. Na nama je da odradimo posao i pružimo maksimum, kako bismo se na kraju radovali", kaže Stefan Jović.

Duel Mega Leksa i Partizana (21.00, TV Arenasport) jednačna je sa dve nepoznate. Gledajući isključivo forme dva tima, Partizan je u prednosti i praktično već jednim korakom u finalu. Ali, istorija kaže da Mega i Partizan ne znaju da odigraju utakmicu gde je na kraju dvocifrena razlika već godinu i po dana. I to se desilo jednom, pa je opet uglavnom sve bilo neizvesno i rezultat se lomio u poslednjih pet minuta.

Mega se značajno popravila u poslednje vreme, ali ako ne bude igrao Rade Zagorac, biće u velikom problemu. Jer, u startu gubi bar 15 sigurnih koševa, što je u ovakvim mečevima mnogo! Dobra stvar za branioca pehara Žućkove levice je ta što je dobila Predraga Samardžiskog, kao pravu podršku Alfi Kabi u reketu. Tu je ekipa jača i za Aleksandra Marelju, a to će Megi i te kako biti potrebno protiv jakih Partizanovih igrača, od Uroša Lukovića, do Novice Veličkovića.

Mega je pomalo izgubila identitet ekipe koja igra paklenu odbranu, što se dosta puta ove sezone obijalo o glavu, u rezultatskom smislu. Najveća mana je čuvanje prostora blizu koša, a tu Partizan može da reaguje u različitim varijantama i kombinacijama. Jer, na unutrašnjim mestima ima Majstorovića, Birčevića, Veličkovića, Lukovića i Koprivicu. Dakle, dovoljno jak arsenal da razbije odbranu rivala. Zato će Mega morati da se oslanja na sintezu odbrane "čovek na čoveka" i zone, te da eventualnim elementima iznenađenja pokuša da umaji učinak Partizana.

U napadu bi dosta kockica moralo da se poklopi. Megi je potreban Zagorac, baš kao i Jaramaz i Novak spolja, odnosno Kaba unutar reketa. Plus, da bar još jedan igrač zablista iz drugog plana.

"Čeka nas tvrd, baš tvrd meč. I Partizan i mi igramo čvrstu odbranu, mislim da će to i odlučiti pobednika. Kup je takmičenje gde se u jednoj utakmici može svašta desiti. Sve će zavisiti i od toga koliko se ko istrošio pre te utakmice, a ja verujem da smo mi lepo raspodelili minute protiv Dinamika. To su i oni uradili", smatra Predrag Samardžiski.

Partizanu nisu toliko nedostajali Hečer, Robinson i trener Džikić protiv Dunava, ali bi protiv Mege trebalo da budu u sistemu. Posebno neumorni Hečer i glavni šef na klupi. Njegov pomoćnik Nenad Čanak odradio je odličan posao i raspodelio minutažu među igračima sa manjim ulogama u dosadašnjem delu sezone. Lansiran je talentovani Nikola Tanasković, Stefan Pot se razigravao, kao i Miloš Koprivica i Adin Vrabac, sa najviših 30 minuta na terenu.

Rasterećeni su bili Veličković, Birčević, Marinković i Luković, što će svakako biti dobra podloga za napad na finale.

Baš kao i u Meginom slučaju sa Zagorcem, Parni valjak bi mnogo toga izgubio eventualnim izostankom Hečera. Amerikanac se ove sezone specijalizovao za dramatične završnice i utakmice u kojim su potrebni živci kao strune. Njegova odgovornost u svakom meču je ogromna, a to je i potrebno ekipi, kako ne bi sve palo na leđa kapitena Veličkovića.

Vanja Marinković se razigrao u poslednje vreme, Mihajlo Andrić namestio nišanske sprave i konstantna je pretnja sa distance. Iskustvo Ratkovice će mnogo značiti u organziaciji napada, Luković je standardno „sidro“ u oba reketa i neko čiji skokovi u oba polja mnogo znače, posebno jer se dobar deo Partizanove igre zasniva na ofanzivnom skoku. Ako to budu iskoristili i protiv Mege, imaće lakši put do finala.

"Nisam igrao prošle godine, ali znam da s njima nema lake utakmice. Oni su se jako podigli u odnosu na prošlu godinu. Očigledno im prija to što više nemaju evropskih utakmica, što imaju više vremena za odmor i pripremu. Oni su mladi i talentovani. Čeka nas jako teška utakmica i moramo da se iskidamo kako bismo ušli u finale", uveren je Novica Veličković.

Upravo iz tog razloga u ovom meču će sve zavisiti od jake odbrane. Mega zna da iznenadi zonskim presingom i dobrim kretnjama nižih igrača, Partizan sveukupno deluje kao dobro podmazana mašina.

PIŠE: Nikola Stojković (nikolaS_sN)

(FOTO: MN Press)