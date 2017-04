Tri važne poruke iz Zagreba

Nikad dominantnije osvojena titula u ABA ligi je pokazatelj Zvezdine moći i apsolutne slabosti njenih rivala

Veličina slova A A A

I pored nenormalnog rasporeda, velikog broja utakmica i ogromnih napora kad je uporedo sa Evroligom igrala i ABA ligu, pa i Kup Radivoja Koraća, može se konstatovati da se Crvena zvezda prošetala Jadranskom ligom. I to - lagano.

U ligaškom delu, crveno-beli su ostvarili 25 pobeda na 26 utakmica. Jedini poraz im je naneo Partizan u večitom derbiju. U polufinalnoj i finalnoj seriji Zvezda je poražena na samo jednoj utakmici (u Podgorici protiv Budućnosti). Vetala je 20 trijumfa tokom ligaškog dela čime je izjednačila sopstveni rekord iz sezone 2014/2015. Na kraju, Zvezda je dobila finalnu seriju u tri utakmice sa prosečnom razlikom od čak 14 poena! Da ne pominjemo lakoću trijumfa protiv ekipa koje su bile rangirane od od 5. do 14. mesta.

Ubedljivo. Dominantno. Impresivno. Zasluženo.

Kapiten Mitrović: Bili smo dominantni!

Da se pravila anketa pre početka lige verovatno bi najveći broj poznavala košarke rekao da će u finalu igrati upravo Zvezda i Cedevita, da će se među četiri naći i Partizan i Budućnost, a da će Zvezda biti šampion. Kako je sezona odmicala bilo je jasnije da uprkos umoru Zvezda ima za klasu jači tim od protivnika. Evroligaško iskustvo je dolazilo do izražaja, a razlika u kvalitetu postala očigledna.

Čović: Zaslužili smo da od ovog trenutka postanemo državni projekat!

Bila je ovo jedna od najdominantnijih titula u istoriji ABA lige. Da li zbog prevelike snage Zvezde, ili manjka ostalih, to je već za dublju analizu. Kad klub uđe u finalnu seriju dva dana posle veoma bolnog ispadanja iz Evrolige u poslednjem kolu i poraza od Darušafake, i tako lako izađe na kraj sa, pokazalo se, najjačim protivnikom i timom koji je u polufinalu izbacio šestostrukog prvaka Partizan, onda pre svega ostaje tom rivalu u finalu (Cedeviti) da se zapita za šta se spremao cele sezone.

I to se sve dogodilo kada na parketu nije bilo Stefana Jovića. Najboljeg igrača Zvezde. Da je on bio na raspolaganju Dejanu Radonjiću onda bi to sve bilo još ubedljivije.

Kratak osvrt i na učinak abaligaša u Evropi ove sezone:

Cedevita: Isspala u TOP 16 fazi Evrokupa.

Budućnost, MZT, Union Olimpija: Ispali posle prve faze kada je bivao eliminisan samo jedan klub od ukupno pet u grupi.

Mega Leks: ispao u grupi u FIBA Lige šampiona.

Partizan: ispao u prvom kolu plej-ofa FIBA Lige šampiona.

Sve to pokazuje da su timovi sa Jadrana podbacili ove sezone na svim poljima u Evropi i tu na delu pokazali nezrelost i kvalitativnu nedoraslost. Zvezda je u daleko najtežem takmičenju bila komparativno najbolja, tako da kada se sve sabere i oduzme ovakav ishod ABA lige je ne samo očekivan već i realan.

Nema boljeg od Đenke!

Od 21. januara 2016. i poraza u večitom derbiju od Partizana, Zvezda je zaključno sa sinoćnjom pobedom dobila 38 od ukupno 40 poslednjih utakmica u ABA ligi. Bez poraza u plej-ofu prošle godine, sa pet od šest pobeda u plej-ofu ove sezone.

Iz svega navedenog mogu se izvući tri zaključka:

Prvi: Zvezdina titula ove sezone nije dolazila u pitanje, bila je neminovna i jedino moguća.

Drugi: Crveno-beli mogu da budu više nego zadovoljni urađenim, pogotovo stečenom šansom da opet igraju Evroligu.

Treći: Svi ostali timovi iz ABA lige bi trebalo da stave prst na čelo i dobro da se zamisle posle ove lagane šetnje novog-starog šampiona.

(FOTO: ABA liga/Marin Susić)