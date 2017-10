Lako je bilo bez Lige šampiona: Povrede pokosile Čelsijev tim, Konte besan, Batšuaji otpisan, skauti u Beogradu

Plavci u problemu

Upozoravao je Antonio Konte, na sav glas govorio da Čelsijev igrački kadar ne može da iznese sezonu u Premijer ligi i Ligi šampiona, ali Marina Granovskaja, desna ruka Romana Abramoviča, više je vodila računa o stanju na računu, nego o igri na terenu. Odbijanje uprave Plavaca da izađe u susret šefu struke po svemu sudeći stiglo je na naplatu.

Analizirajući situaciju na Stamford Bridžu ostrvski mediji ističu da je Konte besan iz više razloga. Prvo zbog toga što je zbog povreda zadnje lože već ostao bez trojice igrača, a potom i zato što se uprava oglušila o njegove zahteve da tokom leta kupi još jednog vrsnog napadača zbog čega sada, dok je Alvaro Morata van stroja, mora da se uzda u Mišija Batšuajija. A kako Belgijanac nije po njegovoj volji sva je prilika da će već u januaru morati da spakuje kofere i napusti London.

Kritike su morali da istrpe i svi ostali igrači, pošto italijanski strateg smatra da u porazu od fenjeraša Kristal Palasa jednostavno nisu dali sve od sebe. Činjenica je doduše da Konte ima na raspolaganju mali broj vrhunskih igrača da bi se takmičio na dva fronta. Pritom, Viktor Mozes, Alvaro Morata i N’Golo Kante, svi važni članovi startne postave, nisu na raspolaganju zbog povreda zadnje lože.

Mozes se posle povrede zadobijene u meču sa Palasom morati da pauzira najmanje četiri nedelje, Morata bi trebalo da se vrati u sredu protiv Rome, Kante sigurno neće do kraja ovog meseca.

Najveći problem je ipak u napadu, jer posle svađe sa Dijegom Kostom Plavci imaju samo Moratu i Batšuajija. U Konteovoj glavi - samo Moratu. Mišija je na Selhurst Parku iz igre izveo već u 57. minutu. Dalo se to naslutiti i pre početka sezone s obzirom na to da je Konte sve vreme pokušavao da dovede Fernanda Ljorentea, ali je on na kraju završio u Totenhemu. Sada se pominje i Kristijan Benteke, već neko vreme i Lesterov Džejmi Vardi, a potvrđena je i informacija iz Gane - Čelsijevi skauti biće na utakmici Zvezde i Arsenala kako bi se uživo uverili u kvalitete i Ričmonda Boaćija.

Pored Ljorentea, Čelsi prošlog leta nije uspeo da upeca ni levog beka Aleksa Sandra, Ros Barkli ih je odbio poslednjeg dana prelaznog roka, Dani Drinkvoter zbog povrede lista još nije debitovao, pa Konte razmišlja da protiv Rome u vezu gurne štopere Andreasa Kristensena ili Davida Luiza. Mozesa će skoro izvesno zameniti Davide Zapakosta, mada Konte tvrdi da i Antonio Ridiger može da pokrije tu poziciju.

