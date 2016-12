Lalatović: U Voši mi svi igrači imali platu kao Kanga sam, u Zvezdi mi dovodili igrače koje su hteli

Novi šef Čukaričkog o dva najveća iskustva u dosadašnjem toku trenerske karijere

Veličina slova A A A

Imao je tu nesreću da je, ne računajući trenerske početke, svaki klub u kome je radio živeo na ivici finansijskog kolapsa. Sada bi stabilnost na Banovom brdu trebalo da Nenadu Lalatoviću zaista dozvoli da pokaže koliko zaista može. Jasno je to mladi stručnjak i rekao na jučerašnjoj promociji na mestu trenera Čukaričkog, a potom i potvrdio u intervjuu za emisiji Total Soccer na SOS kanalu. Međutim, zanimljiviji deo bio je onaj koji se ticao razloga zbog kojih nije mogao da kvalitet u punoj meri iskaže i u Crvenoj zvezdi i u Vojvodini.

"Mladi igrači odlaze rano u inostranstvo, ja nisam pristalica toga, ali znam kakva je situacija u srpskom fudbalu i te igrače razumem. Evo, ja lično, kao trener, baš zbog cele situacije više puta sam sebi rekao jedva čekam da odem odavde. Čak bih otišao da radim za pet puta manje platu, jer smatram da će me više ceniti bilo gde drugde nego ovde. Ja sam stekao takav utisak i mnogi igrači tako misle i svi treba da se pozabavimo zašto je to tako. Mi u Vojvodini nismo imali uslove da dovodimo skupe igrače. Nama je prosečna plata 1.500 evra. Kangina mesečna plata je kao svih igrača Vojvodine zajedno. A niko ne piše da smo u Evropi uzeli više bodova nego Partizan, Zvezda i Čukarički zajedno i to bez ijednog stranca", otvoreno će Lalatović, kao i uvek uostalom.

Doduše, nekad se možda baš zbog toga njegove reči pogrešno protumače. Pa je izjava o tome da je maštao o klupi Čukaričkog, a ne Vojvodine, tumačena i kao uvredljiva za Novosađane, iako to zaista - znamo jer bili smo prisutni kad je o tome govorio - nije bio slučaj.

"Ja sam uvek razmišljao i o jednima i o drugima, više o Čukaričkom jer sam smatrao da kao zvezdaš ne mogu da dobijem šansu u Vojvodini. Ali oni su me prihvatili i zahvaljujem im na podršci... Neka svaki navijač Vojvodine zna - privilegovan sam i imao sam čast što sam bio trener. Imao sam sjajnu saradnju sa navijačima Vojvodine iako nisam očekivao da će me prihvatiti jer dolazim iz Zvezde. Mogu i javno da kažem: proveo sam 13 najlepših meseci u Vojvodini. Doživeo sam u Vojvodini da mi navijači skandiraju: 'Lale, majstore, vodi nas do titule'. Iz Vojvodine ne bih otišao u naredne dve godine, i moja želja je bila da iz Vojvodine odem u inostranstvo. Hteo sam da osvojim trofej sa Vojvodinom. Teško da bismo mogli da budemo prvi, s obzirom na suđenje na nekim utakmicama (Niš, Ivanjica). Kao da nekome smeta da se umeša treći u borbi za titulu...".

Ovde se vraćamo i na početak teksta: kao da ga maler prati tokom trenerske karijere. Taj Kanga sada ima platu kao i svi igrači Vojvodine zajedno. Ali kada je Lalatović radio u Ljutice Bogdana situacija je bila drugačija. Ne samo to...

"Zvezda je moj klub, moja druga kuća, nisam otišao iz Zvezde jer sam to hteo. Ja sam donekle i završio posao. Nisu me ni doveli da osvojim titulu, nisu hteli da mi naprave tim da osvojim titulu... da ne pričam sad puno. Ja sam svoj posao, zbog kojeg sam došao, završio. Predrag Rajković, Mihajlo Ristić, Vukašin Jovanović, Grujić, Luka Jović... da ih nisam gurnuo vatru tada, ti igrači bi možda opet bili u Čukaričkom ili negde, pa bi opet plaćala da ih vrati. Danas Zvezda živi od prodaje tih igrača... Meni je krivo, a niko to nije napisao - većinu igrača nisam doveo. Ja nisam bio za te igrače koji su dolazili - Bosančić, Avramovski... Rekli su mi samo: 'Oni će doći'. Kada sam dolazio u Zvezdu, obećali su mi Krunića, Čavrića i Stojiljkovića, a doveli su mi igrače koje ja nisam hteo".

Nastavlja u dahu...

"Kada sam razgovarao sa Upravom, rekao sam im ovo: ’Prve godine vam ne garantujem titulu. Ostavite mi Milijaša do decembra i Pečnika do leta i druge godine uzimamo titulu i minimum 20.000.000 će Zvezda biti u plusu od vrednosti igrača’. Žao mi je što nisam dobio poverenje ljudi, već sam donekle izigran. Evo, Ristić sad treba da ode za 2.000.000. A tada je trebalo da ode u Kolubaru, ali sam ga ja prekomandovao u prvi tim Zvezde", zaključio je Lalatović.

(FOTO: Star Sport)