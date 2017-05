Lam otkrio istinu o Bajernovoj sramoti iliti kako je umro drugarski odnos igrača i Pepa Gvardiole?

Tri godine posle debakla protiv Reala

Veličina slova A A A

Pep Gvardiola je prihvatio odgovornost na sebe. Rekao je da je Bajern pretrpeo debakl zato što nije uspeo da drži loptu u nogu što je navodno bila samo njegova odgovornost. Međutim, tri godine posle tih 0:4 na domaćem terenu protiv Reala u polufinalu Lige šampiona, bavarska legenda Filip Lam u intervjuu za Cajt otkriva da je španski trener samo pokušavao da zaštiti ekipu. A upravo je ekipa bila kriva za užasnu partiju giganta iz Minhena.

Mada, šef uvek snosi odgovornost, a i Gvardiola ima svoju porciju. Prema rečima Lama, koji je sve ove naredne redove izgovorio baš da bi odbranio nekadašnjeg trenera, Gvardiola je dozvolio igračima da mu sugeriše kako tim treba da igra. Očigledno - pogrešio je, iako je uporno ponavljao da je baš on omanuo sa taktikom.

Omanuli su igrači. Lam kaže da je uoči utakmice Gvardiola odveo "šestoricu ili sedmoricu" igrača kako bi sa njima porazgovarao o idejama za revanš u kome je Bajern jurio gol zaostatka iz Madrida. Imao je svoj plan, ali igrači - među njima i Lam - usprotivili su se takvoj postavci. Gvardiola je na kraju popustio i dopustio da ga igrači preglasaju.

"U tom trenutnu, Gvardiola je smatrao da je najbitnije da se igrači osećaju komforno, tako da je odlučio da igramo onako kako smo mi želeli", priseća se Lam utakmice.

Ovakve spekulacije po Nemačkoj su se pominjale i ranije, ali nije bilo potvrde nikog od učesnika. Lam je prvi priznao da je ekipa nesvesno napravila veliku štetu Gvardioli, jer upravo su njega mediji označili kao najvećeg krivca za minhensku sramotu. Sećate se naslova, otprilike: tiki-taka je pokojna.

"Posle su svi pisali kako njegov sistem ne funckioniše, a u stvari to i nije bio njegov sistem. Videlo se to i na terenu - to nije mogla biti Pepova utakmica", kaže Lam, koji je tog aprila 2014. godine odmah posle utakmice rekao da je Bajern "igrao previše otvoreno" što su mediji logično shvatili kao kritiku Gvardiolinih ideja.

Posle toga, otkriva Lam, Gvardiola nikada više nije dozvolio igračima da uopšte pričaju o postavci igre.

"I verovatno neće nikad više", dodaje.

(FOTO: Action Images)