Le frka! Tijago Silva razdvajao Nejmara i Kavanija

Para u izobilju, ega i sujete još više. Pari Sen Žermen već godinama važi za jedan od platežno najmoćnijih klubova na svetu, ali Park prinčeva nije baš čuven po dobrim odnosima u ekipi. Toliko "plaćenika" u svlačionici - jednostavno mora da pukne s vremena na vreme. Ali nikad nije puklo kao u pobedi nad lionskim Olimpikom. Jer sukob Nejmara i Edinsona Kavanija zaista ne liči na uobičajeno prepucavanje ljudi koji provode previše vremena zajedno.

Pisali smo već, spor je nastao zbog Kavanijevog odbijanja da Nejmaru prepusti izvođenje penala protiv Olimpika, odnosno ranijeg insistiranja Danija Alvesa da zemljaku obezbedi izvođenje slobodnog udarca. Kao da su se Brazilci urotili protiv Kavanija. Pa iako je on demantovao da ima bilo kakav problem sa Nejmarom, ugledni Ekip danas na naslovnoj strani donosi ekskluzivu: ne samo da je problem tu, već je toliko izražen da su kapiten Tijago Silva i Markinjos posle utakmice morali da razdvajaju dve megazvezde. Kavani i Nejmar su želeli da se fizički obračunaju. Još pre toga, javili su francuski mediji da je Kavani otišao u svlačionicu sam, dok su ostali igrači pozdravljali navijače. Takođe, izbegao je novinare, samo 20 minuta po završetku meča stadion je napustio na sporedan izlaz.

Naravno, pitanje je ega. U Realu i Barseloni se jasno zna. U Madridu je glavni Kristijano Ronaldo, u Barsi Lionel Mesi. Svi ostali su tu da njima ugode. I Nejmar je to radio. Ali u Pariz je i došao baš zato da bi bio "broj jedan". Kavani se s tim ne miri.

Ima i finansijskih razloga. Naime, ako bude najbolji strelac Lige 1 urguvajski napadač će biti nagrađen bonusom od okruglo 1.000.000 evra. Prošle sezone je uspeo. Ove sezone gleda u leđa Radamela Falkau. Nije slučajno. "Skorojevići" Nejmar i Kilijan Mbape više vole da jedan sa drugim razmenjuju pasove. Statistika to jasno otkriva. Pritom, Kavani je i privatno povučeniji tip, dok Nejmar već ima svoj klan sa zemljacima Alvesom, Silvom, Markinjosom, Lukasom Mourom, pa i Maksvelom, koji je po završetku igračke karijere uvršten u upravu PSŽ-a.

A šta na sve kaže šef Unaj Emeri?

"Rekao sam im da to reše među sobom. Ako ne budu mogli sami, onda ću ja da uradim to umesto njih. Neću da dozvolim da to preraste u problem za ceo tim".

Smeli bismo već sada da se opkladimo: Kavani će biti žrtvovan. Nisu Sveci slučajno dali 222.000.000 evra za Nejmara. Možda već u januaru, ali realnije sledećeg leta - Urugvajac će se dati u potragu za novim klubom.

