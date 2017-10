Leh bez trenera protiv Jagjelonije, istorije, povreda, suspenzija...

Jedina pozitivna stvar za Leh u ovom trenutku jeste povratak srpskog veziste Darka Jevtića, koga je bivši selektor Radovan Ćurčić svojevremeno želeo da pozove u reprezentaciju Srbije

Posle gaženja aktuelnog šampiona, pred fudbalerima Leha iz Poznanja je mesec dana najvećih izazova. Naredna četiri kola (Jagjelonija, Lehija, Visla, Gornik) pokazaće koliko zapravo može ekipa Nenada Bjelice. Otežavajuća okolnost je da Lehu slede tri gostovanja u četiri utakmice. Biće to pravi mesec istine, pošto će svima u Poznanju biti jasnije – da li je ovo sezona borbe za titulu ili ne?

Prvi naredni rival je – Jagjelonija (petak, 20.30). Istorijski gledano, možda i najteže gostovanje Leh će imati baš na početku teške serije. Jer, na stadionu u Bjalistoku Nenad Bjelica i njegovi puleni nisu slavili već četiri i po godine! I u tom periodu ostvaren je samo jedan nerešen ishod. Bilo je to u susretu odigranom početkom juna ove godine.

20.30: (2,65) Jagjelonija Bjalistok (2,95) Leh Poznanj (2,75)

Međutim, to nije kraj Lehovim mukama. Naime, četvorica ključnih igrača (povređeni Mario Situm i Volodimir Kostevjič, a suspendovani Maćej Mauševski i Emir Dilaver) neće moći da pomognu Lehu da se dokopaju nova tri boda i tako potvrde nedavni trijumf nad Legijom. Dalje, trener Bjelica će drugi meč zaredom odgledati sa tribina, pošto i dalje odrađuje suspenziju zbog nedoličnog ponašanja u Vroclavu protiv Slaska. Na sve to, Leh neće moći da računa ni na svoje navijače. Divljanje Lehovih huligana u paklenom derbiju protiv Legije izazvao je oštru reakciju Fudbalskog saveza Poljske, koji je održao hitnu sednicu gde je odlučeno da se Lehu uruči suspenzija do daljeg. Leh će zbog ispada svojih pristalica morati da plati i novčanu kaznu od čak 12.000 evra!

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pet 20:30 3442 POL 1 Jagiellonia - Lech Poznan ki X 2,95 Kladi se

Jedina pozitivna stvar za Leh u ovom trenutku jeste povratak srpskog veziste Darka Jevtića, koga je bivši selektor Radovan Ćurčić svojevremeno želeo da pozove u reprezentaciju Srbije. Doduše, biće to Jevtiću prvi meč posle nezgodne povrede skočnog zgloba, zbog čega je sa terena odsustvovao još od jula i susreta kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Haugesunda.

Jagjelonija se, sa druge strane, ove sezone odlično snalazi bez dugogodišnje prve zvezde Konstantina Vasiljeva. Četvrta pozicija na tabeli je više od onoga što se uopšte i očekivalo pred start Ekstraklase, mada je Jagjelonija u minulih pet rundi počela da gubi korak sa vodećim timova. Tri remija, poraz i tek jedan trijumf upropastilo je dobar utisak ostavljen na početku nove takmičarske godine.

Doduše, u goste stiže protivnik koji se teško snalazi u Bjalistoku. Na stadionu Miejski ranijih godina pravilo je bilo da padne najviše dva gola, dok je u poslednjih godinu dana na dva meča viđeno čak sedam pogodaka, uz rezultate 2:1 i 2:2.

Možda je najrealnije očekivati GG, a probajte i sa remijem.

EKSTRAKLASA - 12. KOLO

Petak:

18.00: (2,00) Korona (3,35) Visla Plok (3,50)

20.30: (2,65) Jagjelonija Bjalistok (2,95) Leh Poznanj (2,75)

Subota:

15.30: (2,25) Pjast Gljivice (3,10) Sandečja (3,20)

18.00: (2,40) Njecječa (3,00) Arka Gdinja (3,05)

20.30: (2,05) Slask Vroclav (3,30) Visla Krakov (3,45)

Nedelja:

15.30 (1,85) Zaglebje Lubin (3,45) Gornik (4,00)

18.00 (1,80) Legija Varšava (3,45) Lehija Gdanjsk (4,30)

Ponedeljak:

18.00: (2,60) Krakovija (3,05) Pogon Šćećin (2,70)

