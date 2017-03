Leo Bonući pred žreb: Hoću Barselonu, neću Bajern! Evo i zašto...

I još jednom o sukobu sa Alegrijem i plaćanju cene

Beskompromisan, hrabar, ponekad lud. Po mnogima, najbolji štoper današnjice. Naslednik plemenite loze velikih italijanskih defanzivaca. Stub odbrane Juventusa i reprezentacije Italije, najtraženiji štoper na svetu prošlog leta... Miljenik Juventusovih navijača i Italije. Leonardo Bonući.

Prethodnih nedelja je došao u centar pažnje zbog sukoba sa trenerom Alegrijem posle kojeg je na kratko bio precrtan iz A tima. Ali ubrzo je zauzeo svoje mesto u poslednjoj liniji i biće jedan od najvećih aduta Juventusove ekipe u nastavku Lige šampiona u odlučujućim borbama za ušati pehar jer je ova ekipa Bjankonera pravljena da osvoji elitno takmičenja.

Ako je Porto bio prolazna stanica, onda je jasno da u četvrtfinalu nema lakih protivnika. Nije to čak ni Lester koji je najveći autsajder među osam najboljih. Neustrašivi Leo ima zanimljive želje pred žreb za četvrtfinale.

„Mislim da je pošteno reći da smo ostvarili neki sredni cilj plasmanom u četvrtfinale. To je normalan rezultat za klub poput Juventusa. Među osam najboljih smo u Evropi, sada treba da napredujemo i da napravimo iskorak. lester je za sada najveće iznenađenje, ali ono što mene najviše uzbuđuje je mogući duel sa Barselonom. Lično bih voleo da izvučemo njih. Napravili su veliki preokret i bila bi velika motivacija da se sastanemo sa takvim timom koji nas je pobedio u finalu pre dve godine. Posle Pari Sen Žermena, oni su tim u najboljoj formi u Evropi“, rekao je Bonući.

Italijanski as je otkrio i koji tim ne bi voleo da vidi preko puta u četvrtfinalu.

„Ako bih birao tim koji je za izbegavanje, onda je to Bajern iz Minhena. Oni su kompletna ekipa, a sa Karlom su našli način da igraju drugačije. Kao što su to uradili kada je došao Gvardiola. Oni su rođeni pobednici. Težak su rival. U jednoj utakmici je sve moguće, ali u dva meča su stvari komplikovanije“.

Leo se još jednom osvrnuo na incident sa trenerom Algerijem posle kojeg je bio suspendovan iz tima.

„Ovakve stavri se dešavaju tokom sezone. Mislim da je to što se desilo pomoglo timu i da imamo jače poverenje između ekipe, trenera i kluba. Uvek moramo da gajimo poštovanje i da budemo svesni svojih uloga u klubu. Pogrešio sam i platio sam za to, trener je isto tako pogrešio i platio kaznu za to. Zaboravili smo sve i nastavili napred. Te situacije su deo svako odnosa, bilo da je on sa prijateljom, ženom ili porodicom. Prezirem svakoga ko kaže da nikada nije imao raspravu sa ženom, prijateljom, kolegom ili šefom. Te stavri se dešavaju i najvažnije je da shvatite kada pogrešite“.

(FOTO: Action images)