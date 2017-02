Leonardo u špicu – šta to znači?

Pet razloga za prekomandu Brazilca

Leandre Tavamba na klupu – Leonardo da Silva Soza u napad! Da tamo igra u paru sa Urošem Đurđevićem.

To je plan struke Partizana, najbolje ocrtan na travi terena u Limasolu, gde su crno-beli jutros završili pripreme na Kipru i odakle za Beograd nose saznanje da će Brazilac u drugom delu sezone igrati – špica.

Promena pozicije, u izvedbi Marka Nikolića, uvežbavana na treninzima i korišćena na kontrolnim utakmicama - od kojih je poslednja sa Uralom bila najbolji primer te ideje - utemeljena je na više osnova.

Prvo, najvažnije: Leonardo je gol-igrač. Dao ih je 13 na 19 utakmica, prvi je strelac Superlige, „sluša“ ga lopta, zna da isprati akciju i onda se čini prirodnim da deluje još ofanzivnije.

Drugo: ako je on spakovao 13 komada za Parni valjak, a Uroš Đurđević još 11 (na 15 mečeva) zar onda nije logično da najefikasniji igrači budu tandem, pokušaju da sarađuju, bez bojazni da bi jedan drugom mogli da „ukradu“ koji pogodak?

Treće: za vreme boravka u Sloveniji i na Kipru Leandre Tavamvba nije ubedio stručni štab da je igrač za prvih 11. Pripreme je završio bez gola (zatajio je u realizaciji i na treninzima) i dok se ne proceni da li je to posledica činjenice da je Kamerunac pauzirao od oktorba, kad je završio sezonu u Kairatu, ili se ne uklapa u ono što Partizan traži, bolje da napred igraju fudbaleri koji su pokazali koliko su opasni po golmane u Srbiji.

Četvrto: ako Tavamba (još) nije oduševio onda su na pripremama Marko Janković i Nemanja Mihajlović nagovestili da bi mogli da imaju konkretniju ulogu nego jesenas. Kako bi im našao poziciju u prenatrpanom veznom redu - gde je uglavnom sve dobro funkcionisalo u prvom delu sezone - Nikolić se dosetio da Leonarda prebaci u napad i tako oslobodi jedno mesto iza njega. Reč je poziciji levokrilnog veziste, koju je u generalnoj probi sa Uralom pokrivao Alen Stevanović samo iz razloga što Jankoviću više odgovara da igra desno. A ako Mihajlović dobije prednost (čini se da je to jedina dilema pred prolećnu premijeru sa Radom) onda će on igrati levog spoljnjeg i bude li podsetio na igrača iz prvog dela 2016. biće to višestruki pogodak u metu.

Peto: pogrešno je shvatanje da će Leonardo biti razbijač – kakav je, na primer, Đurđević – njemu je struka pre namenila ulogu takozvanog „lutajućeg špica“, čiji zadatak je da se „izvlači“ van kaznenog prostora, primi igru na sebe i onda se zaleti na rivala, u pokušaju da sa novim kolegom u napadu „izmisli“ gol. Njih dvojica su prvi i treći najbolji strelci u pripremnom periodu (između Đurđevićevih sedam i Leonardova dva, koliko ima i Đorđe Jovanović, ušunjao se sve bolji Mihajlović sa četiri pogotka), s tim što valja imati na umu da kvalitet više Brazilca. Asistencije. I još nešto: crno-beli broj 42 je možda i logično rešenje u trenutku kad se čeka Leandre Tavamba, prodaje Valeri Božinov (nije išao na Kipar), oporavlja Dušan Vlahović, dok bi bio preveliki rizik u jurnjavu za titulu krenuti sa 18-godišnjim Đorđem Jovanovićem, koji ima kvalitet, ali prema Nikolićevim rečima „još mora da uči“.

Zamisao je da pomeranjem Leonarda da Silve Soze u napad neće trepiti vezni red Partizana. Do tog utiska stiglo se podsećanjem da je jesenji učinak Brazilca vezan mahom za golove i da se, ruku na srce, nije istakao u osnovnim zaduženjima zbog kojih je doveden. Da razigrava ekipu. Čak je na nekim utakmicama na kojima je bio strelac sve do tog trenutka delovao neubedljivo i kao jedan od lošijih igrača crno-belih (Rad, večiti derbi, Metalac). Zbog toga i te kako ima smisla pomeriti ga napred, s tim da onda ostaje otvoreno pitanje pronalaska klasične „desetke“ u narednom prelaznom roku.

Jer, Partizan nisu samo golovi. Mora da bude i vrcavosti.

