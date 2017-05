Leonardova sezona - Ja ratujem sam!

Brazilac doneo Partizanu ravno 33 boda, rešio 11 utakmica, dva derbija i jedan meč koji u Humskoj i danas pominju

Partizan na čelu. Sa 91 bodom, kad bi se „vratili“ oni oduzeti pre plej-ofa. A čak 33 poena - više od trećine - direktno je obezbedio Leonardo da Silva Soza! U njegovim rukama tokom celog prvenstva bili su ključevi muzeja u kome se čuva šampionski pehar i ukoliko crno-beli ne pogreše na završnom koraku upravo će Brazilac, zajedno sa Urošem Đurđevićem, biti najzaslužniji pojedinac realizacije scenarija u koji je malo ko, s obe strane Topčiderskog brda, verovao posle uvodnih nekoliko rundi.

Leonardo, očigledno, jeste. Nijednog trenutka se nije mirio ni sa pozicijom na tabeli (u većem delu sezone njegov tim gledao u leđa Crvenoj zvezdi), ni sa situacijom na terenu i deluje da je često baš iz inata rešavao mečeve. Kao da je sebi u bradu i saigračima govorio:

„Dajte meni loptu, ja ću da dam gol“.

Leo možda nije fudbaler koji razigrava tim, niti će se od njegovih asistecnija „udebljati“ učinak kolega mu u ofanzivi, nekad deluje da ga "nema" na terenu, da udara u zid, ali jeste rođeni pobednik. U tome ponekad i pretera gestikulacijama ka protivniku ili sudijama, ali baš iz tog bunta, iz loše pozicije za ekipu, istu je „vadio“ na mečevima kad se i Grobarima činilo da od trofeja neće biti ništa. Golovi ne samo što su bitni, nego ih je većina i efektna, postignuta iz igre ili slobodnih udaraca. A tek jedan iz penala.

To što je sinoć uradio u Nišu je persinifikovalo celu sezonu iz Partizanovog ugla, jer je nepovoljan rezultat pretvorio u pobedu. Još jednom. Trzaj jednom i realizacija drugom nogom, kad vara Bojana Zogovića i 0:0 - a to je za Partizan uvek nepovoljan rezultat, iako mu je konkretno sinoć bio dovoljan - izranja u vođstvo simbol je učinka letošnjeg novajlije. Jednako važnog za ekipu Marka Nikolića kao pogoci Uroša Đurđevića (ima ih i on deset pri lošem rezultatu, op. au).

"Volim odnos sa navijačima, oni su uvek uz nas i daju nam podršku. Igrali smo dobro, u drugom poluvremenu je krenuo taj naš pas, dali smo gol i tako smo sami sebi olakšali posao. Potrebno je da budemo mirni, jer imamo još jednu utakmicu do kraja“, stoji čvrsto na zemlji Leonardo pred poslednje prvenstveno kolo, zakazano za nedelju, kad u Humsku 1 dolazi Mladost.

Leonardo je postao specijalista situacije kad ne ide. Uostalom...

Počev od prvog ovosezonskog derbija, rešenog makazicama u 89. minutu, preko gostovanja Metalcu na kome se ekipa mučila, završnog minuta prvog poluvrema susreta sa Mladosti kad je ispalio raketu iz slobodnog udarca, pa onda sa još veće udaljenosti na sličan način prevario odbranu Voždovca na krovu tržnog centra. To je bilo sredinom septembra i u prvoj polovini oktobra i upravo su ti hici zadržavali Parni valjak na podnošljivom zaostatku u odnosu na Zvezdu. Pred odlazak na zimsku pauzu, Leonardo je otključao bravu upornog Spartaka (dva gola), a onda tokom proleća, pri rezultatu 0:0 pogodio još na gostovanju Mladosti i - ispostaviće se - jednom od presudnih mečeva, na Marakani protiv Crvene zvezde. Saldo je obogatio sinoć u Nišu, dovezao Parni valjak pred cilj, međutim, Grobari mu ne zaboravljaju - štaviše, smatraju ga presudnim - novembarski duel sa Napretkom, kad je doslovce sam vratio tim u životu.

Zamislite gde bi danas bio Partizan da su tad Kruševljani sačuvali 2:0 i igrača više. Tu prednost imali su sve do prvog minuta nadoknade prvog dela. A onda se Leonardo naljutio, uzeo loptu skoro na centru, soloprodorom nasamario odbranu gostiju, golom udahnuo vazduh ekipi uzdrmanoj isključenjem Uroša Đurđevića (ima sličan učinak, ali nema ovakvu utakmicu), kasnije sa penala poravnao na 2:2 i taj meč se - na kraju rešen pogotkom Alena Stevanovića šest minuta pre kraja - i dan-danas na crno-beloj strani Topčiderskog brda prepričava kao jedan od odlučujućih u pohodu ka tituli.

Još jedan podatak: osim prvog gola za Partizan, protiv Spartaka u Novom Sadu (1:2) svaki sledeći put kad bi Leonardo da Silva Soza zatresao mrežu crno-beli bi pobedili.

Rođeni pobednik! Za prilike u Srbiji.

GOLOVI LEONARDA PRI NEPOVOLJNOM REZULTATU ZA PARTIZAN

Partizan - Crvena zvezda 1:0 (1)

Metalac - Partizan 0:1 (1)

Partizan - Mladost 3:1 (1)

Voždovac - Partizan 0:3 (1)

Partizan - Napredak 3:2 (2)

Partizan - Spartak 2:0 (2)

Mladost - Partizan 0:2 (1)

Novi Pazar - Partizan 1:3 (1)

Crvena zvezda - Partizan 1:3 (2)

Partizan - Voždovac 2:1 (1)

Radnički Niš - Partizan 1:3 (1)

Napomena: pod nepovoljnim rezultatom računate su utakmice u kojima je bilo nerešeno ili je protivnik vodio pre gola Leonarda

(FOTO: Star sport)