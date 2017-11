Lerincova replika: Ne, Jaja Ture mi nije bio zamena, jer ja za Metalurg nisam ni igrao

Jak argument, nema šta...

Uticajni fudbalski menadžer Dmitri Seljuk izdvojio je u nedavnoj izjavi proslavljenog fudbalera Vojvodine i Crvene zvezde, Lea Lerinca, kao jednog od igrača koji su dobili protekciju doskorašnjeg selektora Srbije Slavoljuba Muslina, u vremenu dok je Lerinc igrao za Metalurg iz Donjecka.

Najviše od svih iznenadio se sam Lerinc zbog koga je, prema rečima Seljuka, i Jaja Ture - tada doduše 19-godišnji Jaja Ture - morao da sedi na klupi ukrajinskog Metalurga.

Vraćamo se na zimske pripreme u sezoni 2004/2005.

Lerinc strogo demantuje da se tako nešto dogodilo.

"Stigao sam u Metalurg iz Donjecka kao slobodan igrač, na potpis ugovora bez probe, to moram da istaknem. Imao sam zavidan CV iz Crvene zvezde, gde sam odigrao trocifreni broj utakmica i osvojio četiri trofeja. Od toga, tri sa trenerom Muslinom. U Metalurg sam, dakle, došao bez obeštećenja. Tu dolazimo do najveće laži menadžera Dmitrija Seljuka, koji je izjavio da je Muslinu bilo važno da ja budem u timu. To je apsurdno, pošto ja na zvaničnoj utakmici nisam odigrao ni minut za Metalurg, a navodno sam imao protekciju kod ‚'svog trenera'", priseća se Lerinc, koji se sam javio MOZZART Sportu kako bi raščistio nejasnoće.

Priseća se i da je nekoliko nedelja posle Muslinove smene i on sam otišao. Prolećni deo sezone je već počeo, prošlo je nekoliko kola, a u koloni "minuti" kraj Lerincovog imena i dalje je bila - nula.

"Tako da, nikad se nije desilo da je Jaja Ture sedeo na klupi, a Leo Lerinc bio u timu. Pošto nemam nijedan nastup za Metalurg. Zamislite, ja, Muslinov pulen?! Da budem sasvim jasan, ne bi mi bilo ispod časti da budem rezerva bilo kom saigraču ukoliko je to u interesu tima, a kamoli velikom znalcu kao što je Jaja Ture. Ali ovo želim da kažem je to - cela istina. Svi koji smo u vrhunskom sportu, znamo da teren ne trpi laži i prevare", zaključio je Lerinc.

