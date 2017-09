Letonska mećava oduvala Crnogorce - 32 razlike! Kako samo šiju trojke, sreća pa su na drugoj strani kostura

Bagackisova armija deluje nezaustavljivo, pukla stotka

Letonija poput mećave! Poput kaznene ekspedicije! Kako samo dobro igraju puleni Ajnarsa Bagackisa koji su se u osmini finala poigrali sa inače dobrom ekipom Crne Gore i stigli do četvrtfinala trijumfom od - 100:68.

Ne znate jednostavno odakle vam preti veća opasnost!

Da li sa trojke odakle "praše" redom Strelnijeks, Tima, braća Bertans, Blums, pa i Porzingis (19p) koji potvrđuje da je klasa od igrača. Letonci lete po terenu, lete kao osice oko vas i ubadaju vas sa svih strana. Zatvorite reket, oni ubiše spolja. Probate da zaustavite šut, ali to je skoro nemoguće kada imate protivnika čijih petorica igrača može da pogodi van 6,75.

Šutirali su za tri poena u jednom momentu 12/19, a na kraju meča 15/25 - 60%!

Poezija od košarke, verovatno i najlepša reprezentacija za gledanje u dosadašnjem toku takmičenja.

Pitanje pobednika se praktično postavljalo tek u prva dva tri minuta meča, posle toga krenuli su da šiju Letonci, Bagackis ih je odlično rotirao i to je bilo to. Crnogorci su malo bili zaustavili Porzingisa, ali su se zato ostali Letonci razigrali. To svakako ne želite. A onda je i Porzingis proradio, i tu vi onda ne možete ništa da uradite osim da sa najboljim pogledom "uživate" u cepanju sopstvene mrežice.

Crnogorci su imali svoje ideje za ovaj meč, Dubljević i Vučević su se borili i imali dobar učinak, ali kada su Letonci počeli da ubacuju trojke u seriji u trećoj deonici bilo je jasno da su Slovenci već počeli da spremaju odbranu protiv Letonaca u četvrtfinalu. Već tada su znali svog protivnika sa sigurnošću.

Letonci su se i zvanično vratili na najveću scenu Evrope, jedini poraz na turniru doživeli su od Srbije u prvom meču na turniru, ali s obzirom na to kako igraju, nije loše što su na drugoj strani kostura i što s njima možemo da igramo eventualno tek u finalu Evrobasketa.

Što je sigurno - sigurno. Stvarno izgledaju goropadno.

EVROBASKET - OSMINA FINALA

Letonija - Crna Gora 100:68

Istanbul

LETONIJA: Porzingis 19, Blums 8, Davis Bertans 5, Dairis Bertans 9, Tima 21, Šmits 8, Janičenoks, Strelnijeks 12, Škele 4, Graziulis 2, Pejners 8, Mejers 4

CRNA GORA: Rajs 2, Vučević 16, Šehović, Pavličević, Radončić 2, Todorović 2, Dubljević 21, Barović 5, Mihailović 7, Ivanović 7, Vranješ 3, Đurišić 3

14.15: (1,05) Srbija (27,00) Mađarska (10,00)

17.45: (1,05) Španija (27,00) Turska (10,00)

20.30: (1,50) Hrvatska (14,5) Rusija (2,85)

*Kvote su podložne promenama

(FOTO: Fiba basketball)