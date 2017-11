Levi bek sa topom u desnoj nozi: Kad Marselo zategne onda je to prste da poližeš (VIDEO)

Spektakularan gol reprezentativca Brazila

Kad ga da Nejmar to se očekuje, kad je u mrežu spakuju Vilijan ili Paulinjo i to je normalno, ali kad po lopti opali Marselo onda je to remek-delo!

Levi bek reprezentacije Brazila autor je spektakularnog gola u kontrolnom meču sa Japanom, kojim je tim selektora Titea doveo do prednosti od 2:0 na stadionu „Pjer Moro“ u Lilu.

Prvotimac madridskog Reala je u 18. minutu zategao praćku sa 20 metara i desnom nogom doslovce razneo mrežu iza leđa golmana Kavašime. Njegov šesti gol za državni tim, a čak peti u prijateljskim mečevima. Voli čovek da veseli navijače kad nema protisak, pa to ti je...

Uživajte...

(FOTO: Action images)