Liga počela u martu, posle mesec i po u Partizanu kažu: Neće se ni završiti

Nekompletno treće kolo i - kraj!?

Veličina slova A A A

Zamisao je bila odlična. Realizacija loša. Projekat Fudbalskog saveza Srbije, pod nazivom Liga B timova, na „dobrom“ je putu da doživi krah.

Takmičenje deset što superligaških, što timova iz Prve lige Srbije, započeto sredinom marta, kako sad stvari stoje, neće se ni okončati. Na takvu, više nego izvesnu, mogućnost upozorio je Marko Nikolić, šef stručnog štaba Partizana, koji se sa tri pobede i gol-razlikom 7:0 nalazi na vrhu tabele.

Na konkretno pitanje - hoće li liga dobiti prvaka - mladi stručnjak je imao konkretan odgovor.

„Neće, odmah da vam kažem. Mislim da je to praktično privedeno kraju ovim utakmicama“, rekao je Nikolić dva dana pošto je njegov tim savladao Radnički iz Niša u odloženom susretu drugog kola Lige B timova (1:0).

Pogledajte kako izgleda tabela Lige B timova:

Svi timovi odigrali su najmanje po dve utakmice. Osim Partizana, još samo Zemun i Rad imaju po tri meča. Daleko manje od predviđenog. Na primer, nije odigran ni večiti derbi u ovoj konkurenciji, zakazan još za 10. april.

Izgleda i da neće.

„Nemoguće je, kalendarski. Možda se odigra još jedna utakmica. Mislim da smo mi odigrali najviše. Tri utakmice, a ima mnogo klubova sa po dve. Da će se odigrati po deset - nema šanse. Fizički, kako bih vam rekao, to je neizvodljivo“, dodao je Nikolić.

Podsetimo, Liga B timova je na sličan način formirana u jesen 2010, u njoj je učestvovalo 11 klubova sa teritorije Beograda, ali nikad nije završena. Tad je prvi na tabeli bio Rad.

Jedino što je dobro za crno-bele jeste što su na utakmicama Lige B timova šansu davali igračima sa skromnijom minutažom, onima koji su se oporavljali od povreda ili omladincima. Tako je na poslednja dva susreta, protiv Zemuna i u ponedeljak protiv Radničkog iz Niša, Dušan Vlahović postigao po gol.

„To je model za mlade igrače. Vlahović je sticajem okolnosti dva-tri mecea bio „sa stane“. A zapravo je svakodnevno bio izložen individualnom radu. S obzirom da je reč o vrhunskom talentu, na njega se taj rad primio izvanredno i sad to nije momak iz novembra prošle godine kad se povredio. On trenutno izgleda neuporedivo u odnosu na taj period. U svakom smislu. Mogu samo da ga pohvalim“, dodao je Marko Nikolić i nagovestio da bi 17-godišnji napadač mogao da dobije šansu u završnici sezone.

(FOTO: MN Press)