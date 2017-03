Liga šampiona - najavljeni sastavi, zanimljivosti, kladioničarski info, kvote, specijali...

Sve što treba da znate uoči večerašnjih utakmica na San Paolu i Emirejtsu

Veličina slova A A A

Madridski Real na stadion San Paolo dolazi sa prednošću koja na prvi pogled deluje veoma lepo (3:1), ali pogodak Lorenca Insinjea iz njihovog februarskog okršaja otvara vrata Napolitancima da uz trijumf od 2:0 prođu dalje.

Domaći definitivno imaju kvalitet da tako nešto izvedu, bez obzira na to što je iza njih izuzetno naporna serija utakmica koja je neočekivano počela porazom od Atalante u prvenstvu, da bi se nastavila istim ishodom protiv Juventusa u kupu, ali zatim je usledilo gostovanje Romi koje je vratilo optimizam među izabranike Mauricija Sarija (pobeda od 2:1).

KVOTE ZA MEČ NAPOLI - REAL MADRID

Nadu u povoljan ishod daje i bilans koji Napoli kao domaćin ima u duelima sa Špancima (2-4-0). Međutim, u prethodnih jedanaest slučajeva kada je ovaj klub izgubio prvi meč na strani, samo tri puta je uspeo da izbori dalji plasman.

Kraljevski klub želi da se sedmu godinu zaredom plasira u četvrtfinale Lige šampiona. Real je imao daleko lakše protivnike, ali se protiv Las Palmasa neočekivano namučio da dođe do boda (i to pred svojim navijačima).

Madriđani su izgubili samo jedno od poslednjih devet gostovanja u Liga šampiona, ali protiv Italijana na njihovom tlu imaju ne baš sjajan učinak (5-8-18). Ipak, čini nam se da bi sada mogli da iskoriste to što su domaći umorniji, pa bismo ipak pokušali sa dvojkom. Ukoliko vam to deluje kao preveliki rizik, opredelite se za GG3+. Naime, na sedam poslednjih Realovih utakmica u ovom takmičenju došlo je baš to, a i Napoli je sklon efikasnim partijama.

Sa druge strane, pred Arsenalom je nemoguća misija, jer je Bajern na Emirejts doneo minhenskih 5:1. Tobdžije će se potruditi da u najvećoj mogućoj meri rastanak od Lige šampiona učine što bezbolnijim, ali je veliko pitanje da li će i to biti dovoljno za pobedu u ovom meču, jer gosti igraju u sjajnoj formi.

KVOTE ZA MEČ ARSENAL - BAJERN MINHEN

Tobžije su počele da pucaju na svim frontovima, a uoči ovog meča ekipa Arsena Vengera demolirana je u derbiju od Liverpula (3:1).

Bajern odličnom igrom stekao značajnu zalihu na čelu Bundeslige i čini se će uskoro moći u potpunosti da se posveti Ligi šampiona.

STATISTIKA, ZANIMLJIVOSTI, INFO ZA KLAĐENJE...

NAPOLI - REAL MADRID

(San Paolo, 20.45)

- Napoli j četiri od pet minulih utakmica igrao 3+

- Najmanje jedan gol viđen je u prvom poluvremenu na pet poslednjih mečeva Napolija

- Napoli je na svom stadionu igrao 2-3 na tri prethodna susreta - jednom je slavio (Đenova 2:0), jednom bio poražen (Atalanta 0:2) i jednom remizirao (Palermo 1:1)

- Napoli je u Seriji A slavio sa dva ili više golova razlike na tri od pet minulih okršaja

- Napoli u Ligi šampiona i Seriji A postiže 2,18 golova po meču, a prima 1,20

- Real Madrid je na četiri poslednja meča igrao 3+

- Real Madrid je na devet od 10 prethodnih susreta u svim takmičenjima postigao najmanje dva pogotka po utakmici

- Real Madrid je na tri od četiri poslednja gostovanja u Primeri postigao najmanje tri gola na strani

- Na tri od četiri poslednja susreta Real Madrida viđena su najmanje dva gola u prvom poluvremenu

- Real Madrid u proseku postiže 2,61 gol po utakmici uključujući primeru i Ligu šampiona, a prima 1,12

Projektovani sastavi:

NAPOLI (4-3-3): Reina - Hisaj, Kulibali, Albiol, Gulam - Zjelinski, Dijavara, Hamšik - Kaljehon, Mertens, Insinje

REAL MADRID (4-3-3): Navas - Karvahal, Pepe, Ramos, Marselo - Kros, Kazemiro, Modrić - Bejl, Benzema, Ronaldo

Povređeni, suspendovani i roviti igrači:

NAPOLI: Alan (pod znakom pitanja), Mertens (pod znakom pitanja)

REAL MADRID: Varan (povređen), Koentrao (povređen)

Glavni sudija: Kunejt Čakir (Turska)

Linijske sudije: Bahatin Duran (Turska), Tarik Ongun (Turska)

Dodatne sudije: Husein Goček (Turska), Baris Simšek (Turska)

Četvrti sudija: Mustafa Ejisoj (Turska)

Kunejt Čakir je na četiri meča u Ligi šampione ove sezone podelio 14 žutih kartona (prosek 3,5), dva igrača su ranije završila u svlačionici zbog dve javne opomene, a dueli na kojima je pravdu delio Turčin nije viđen nijedan jedanaesterac. U domovini je stajao na centru 15 puta u Superligi, pokazao ukupno 77 žutih kartona i tri crvena nakon dva žuta. Njegovi dueli protekli su bez najstrože kazne...

Poslednjih pet utakmica Napolija:

04.03.2017, Serija A: Roma - Napoli 1:2

28.02.2017, Kup: Juventus - Napoli 3:1

25.02.2017, Serija A: Napoli - Atalanta 0:2

19.02.2017, Serija A: Kjevo - Napoli 1:3

15.02.2017, Liga šampiona: Real Madrid - Napoli 3:1

Poslednjih pet utakmica Real Madrida:

04.03.2017, Primera: Eibar - Real Madrid 1:4 (0:3)

01.03.2017, Primera: Real Madrid - Las Palmas 3:3 (1:1)

26.02.2017, Primera: Viljareal - Real Madrid 2:2 (0:0)

22.02.2017, Primera: Valensija - Real Madrid 2:1 (2:1)

18.02.2017, Primera: Real Madrid - Espanjol 2:0 (1:0)

Međusobne utakmice:

15.02.2017, Liga šampiona: Real Madrid - Napoli 3:1 (1:1)

16.09.1987, Kup šampiona: Real Madrid - Napoli 2:0 (1:0)

30.09.1987, Kup šampiona: Napoli - Real Madrid 1:1 (1:1)

ARSENAL - BAJERN MINHEN

(Emirejts, 20.45)

- Prethodna dva okršaja Arsenala i Bajerna pripala su klubu iz Minhena identičnim rezultatom (5:1)

- Na pet od ukupno 11 međusobnih okršaja Bajerna i Arsenala palo je četiri ili više golova, svi ostali okončani su sa dva ili manje

- Na sedam poslednjih mečeva Arsenala u svim takmičenjima viđen je najmanje jedan gol u prvom poluvremenu

- Arsenal je nakon serije od sedam uzastopnih utakmica bez poraza, uključujući i dve u FA kupu, upisao četiri poraza (Votford, Čelsi, Bajern i Arsenal) i dve pobede (Hal i Saton)

- Arsenal ove sezone postiže prosečno 2,24 golova računajući Premijer ligu i Ligu šampiona

- Četiri od pet mečeva Arsenala i Bajerna u Londonu završena su sa najmanje dva i najviše četiri gola

- Na tri od četiri prethodna poluvremena u Londonu bilo je 0:0 kada su igrali Arsenal i Bajern

- Bajern nije poražen na osam poslednjih susreta na strani (sedam pobeda, jedan remi)

- Bajern postiže 2,53 golova po utakmici računajući Bundesligu i Ligu šampiona

- Bajern nije poražen na 19 prethodnih utakmica u svim takmičenjima

Projektovani sastavi:

Arsenal (4-2-3-1): Ospina - Beljerin, Mustafi, Košćelni, Monreal - Kokelan, Džaka - Okslajd-Čemberlen, Ivobi, Volkot - Sančez

Bajern (4-3-2-1): Ulrih - Rafinja, Martinez, Alaba, Bernat - Kimih, Tijago, Miler - Kosta, Roben - Levandovski

Povrede, suspenzije i roviti igrači:

Arsenal: Ozil (povređen), Elneni (povređen), Kazorla (povređen), Mertezaker (povređen)

Bajern: Nojer (pod znakom pitanja), Lam (suspendovan)

Glavni sudija: Tasos Sidiropulos (Grčka)

Linijske sudije: Haralambos Kalogeropulos (Grčka), Aleksandros Aretopulos (Grčka)

Dodatne sudije: Damijanos Eftimaidis (Grčka), Polihronis Kostaras (Grčka)

Četvrti sudija: Lazaros Dimitriadis (Grčka)

Tasos Sidropulos je tekućoj sezoni Lige šampiona tri puta delio pravdu, pokazao ukupno devet žutih kartona (prosečno tri), nijedan crveni, a jednom je pokazao na belu tačku. Sudio je i kvalifikacioni meč Dinamo Zagreb - Salcburg i tada podelio tri javne opomene i jedan jedanaesterac. Kada je reč o grčkom prvenstvu, na deset utakmica 44 aktera "požutelo" (4,4 žuta kartona u proseku), samo je jedan pocrveneo zbog dva žuta kartona, dok je Sidropulos ukupno četiri puta dosudio najstrožu kaznu.

Poslednjih pet utakmica Arsenala:

04.03.2017, Premijer liga: Liverpul - Arsenal 3:1 (2:0)

20.02.2017, FA kup: Saton - Arsenal 0:2 (0:1)

15.02.2017, Liga šampiona: Bajern - Arsenal 5:1 (1:1)

11.02.2017, Premijer liga: Arsenal - Hal 2:0 (1:0)

04.02.2017, Premijer liga: Čelsi - Arsenal 3:1 (1:0)

Poslednjih pet utakmica Bajerna:

04.03.2017, Bundesliga: Keln - Bajern 0:3 (0:1)

01.03.2017, Kup: Bajern - Šalke 3:0 (3:0)

15.02.2017, Liga šampiona: Bajern - Arsenal 8:0 (3:0)

11.02.2017, Premijer liga: Herta - Bajern 1:1 (1:0)

04.02.2017, Premijer liga: Bajern - Arsenal 5:1 (1:1)

Poslednjih pet međusobnih utakmica:

15.02.2017, Liga šampiona: Bajern - Arsenal 5:1 (1:1)

04.11.2017, Liga šampiona: Bajern - Arsenal 5:1 (3:0)

20.10.2015, Liga šampiona: Arsenal - Bajern 2:0 (0:0)

11.03.2014, Liga šampiona: Bajern - Arsenal 1:1 (0:0)

19.02.2014, Liga šampiona: Arsenal - Bajern 0:2 (0:0)

(FOTO: Action images)