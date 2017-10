LIGA ŠAMPIONA: Romo, imaš li snage za još jedan spektakl? Mbape na hlađenju, varnica bi moglo da bude u Lisabonu i Glazgovu

Barselona osakaćena povredama u Atini, Junajted čeka Benfiku

Subjektivan osećaj: četvrto kolo Lige šampiona najmanje je podložno iznenađenjima. Jer da se ne lažemo, i u Ligi šampiona se vrlo dobro zna ko ide u osminu finala, a ko nije za proleće u eliti i samo su retke grupe u kojima se to pitanje uopšte postavlja. Štaviše, jaz je postao toliki da velikani mogu sebi i da dozvole jednu ili dve loše utakmice u uvodnim kolima, nekad i na kraju takmičenja kad su svoje već obavili. Ali četvrto kolo? To je vrlo često trenutak kada se i veliki uozbilje i shvate da im je pametnije da svoje završe na vreme, nego da na koncu grupne faze, košarkaškim žargonom, uđu u neizvesni završnicu.

Zato je danas za očekivati da, samo primera radi, Atletiko u Grupi C ovaj put ne oprosti Karabagu, iako će igrati bez Kokea i Janika Fereire Karaska. I kao logična posledica toga, zato je od suštinskog značaja za Romu da pokuša da u drugom meču sa Čelsijem odigra još jednu blistavu utakmicu kakva je bila ona na Stamfordu (3:3) i pokuša da Plavcima otkine makar još jedan bod, jer bi mu isti dozvolio da kroz dve nedelje u Madridu opet ide na iks - mada to Vučica ne ume - i potom protiv Karabaga na domaćem terenu overi plasman u osminu finala. I Roma i Čelsi su od toh duela u Londonu ređale samo pobede u prvenstvu. Vučica ni gol nije primila.

Derbi dana je dakle dana na Olimpiku, ali ne bi trebalo potceniti još neke utakmice koje bi mogle da se ispostave vrlo interesantne. Jedna od onih manje atraktivnih, ali ništa manje rezultatski značajnih, igraće se u Grupi A na Sent Jakobs Parku. Bazel će ugostiti CSKA, a ako uspe da posle pobede u Moskvi od 2:0 još jednom savlada Armejce vrlo verovatno će vizirati mesto u nokaut fazi takmičenja, pošto je malo verovatno da će Benfika - ponovo sa Miletom Svilarom na golu - uspeti da savlada Mančester junajted na Old Trafordu.

U Grupama B i D, na papiru bar, sudari svetova. Uostalom, ne pišu slučajno belgijski mediji da je za njihove klubove najuzbudljiviji trenutak Lige šampiona proše sa žrebom, dakle pre no što takmičenje i počne. Večeras Anderleht putuje na megdan Pari Sen Žermenu (Uroš Spajić se oporavio od povrede i biće na raspolaganju, ali se ne očekuje da će početi od prvog minuta, jer se tek vratio treninzima) i budimo realni: sve osim ubedljive pobede Svetaca bilo bi veliko iznenađenje. Bez obzira na to što se po Francuskoj spekuliše da će Unaj Emeri ostaviti Kilijana Mbapea na hlađenju, pošto je trenutno van forme. Sa 18 godina mora mu se to i tolerisati.

Međutim, druga utakmica Grupe B i nije baš toliko čista kao što se čini. Seltik je u prvom meču sa Anderlehtom slavio sa ubedljivih 3:0. Ukoliko bi večeras uzeo makar bod u duelu sa Bajernom, a Bavarci stvarno ne moraju da brinu za plasman u osminu finala, Seltik bi maltene osigurao treće mesto i nastavak evropske sezone u Ligi Evrope. Gde Seltik možda i može nešto da uradi. A ako će negde da uzme taj bod, lakše će to učiniti protiv Bajerna (bez umornog Roberta Levandovskog) na Seltik parku, nego protiv Pari Sen Žermena na Parku prinčeva. I zato ne očekujte da će se Škoti skloniti Bajernu sa puta. I setite se da je i jedan Mančester Siti prošle jeseni izvlačio živu glavu u Glazgovu (tri puta su vodili Kelti, na kraju je bilo 3:3).

Vrlo sličan zadatak imaće i Sporting kad u Lisabonu izađe na crtu Juventusu. Ne, neće mu ugroziti drugo mesto na tabeli, ali bi mogao da mu otkine bod i Olimpijakosu možda pobegne na četiri poena razlike čime bi suštinski bukirao mesto u Ligi Evrope. Pod uslovom da u Atini ne vidimo veliko iznenađenje, pa crveno-beli sa Pireja ne tuku Barselonu silno oslabljenu neigranjem povređenih Đerara Pikea, Rafinje, Andresa Inijeste, još od ranije Usmana Dembelea, možda i bolesnog Havijera Maskerana.

Naravno, sve ovo ne znači da najveći klubovi Evrope neće imati rezultatskog motiva da večeras slave. Štaviše, neki od njih bi već koliko večeras mogli da obezbede nokaut fazu takmičenja.

Mančester junajtedu je za to potrebna pobeda nad Benfikom i samo još da CSKA ne slavi u Bazelu. Dalje ide čak i uz remi, ako CSKA izgubi. Za Bazel smo već rekli. Pari Sen Žermen je siguran sa pobedom protiv Anderlehta i remijem ili dvojkom u Glazgovu. Paše mu čak i remi, ako Seltik izgubi od Bajerna. Bajern ide dalje ako pobedi, a PSŽ ne izgubi.

Čelsiju u Grupi C treba samo pobeda i to je to, dok Barselona u Grupi D juri trijumf i nada se da Sporting neće baš savladati Juventus. Mirna je i ako osvoji bod u Atini, a Sporting izgubi u Lisabonu. Ako se to i desi, a Barselona ne izgubi u Atini u nokaut fazi takmičenja već večeras će biti i Juve.

GRUPA A

(1,40) MANČESTER JUNAJTED (4,50) BENFIKA (8,50)

Povrede i suspenzije:

Mančester junajted: Pogba (butina), Felaini (koleno), Kerik (list);

Benfika: Luizao (suspendovan), Andre Almeida (suspendovan)

Mogući sastavi:

Mančester junajted (3-5-2): De Hea - Valensija, Džons, Baji, Darmijan - Erera, Matić - Mata, Mhitarjan, Marsijal - Lukaku;

Benfika (4-4-2): Svilar . Daglas, Ruben Dijas, Samaris, Grimaldo - Fejsa, Pici, Salvio, Diogo Gonsalveš - Himenez, Žonas.

(1,80) BAZEL (3,50) CSKA MOSKVA (4,70)

Povrede i suspenzije:

Bazel: Van Volfsvinkel (stopali), Vajlatio (rame);

CSKA: /

Mogući sastavi:

Bazel (3-5-2): Vaclik - Suši, Akanđi, Balanta - Lang, Džaka, Zufi, Štefe, Petreta - Eljunusi, Ajeti;

CSKA (5-3-2): Akinfejev - Nababkin, Vasin, V. Berezkucki, Ignašević, Šenikov - Golovin, Vernblum, Džagojev - Vitinjo, Šalov.

GRUPA B

(8,00) SELTIK (5,30) BAJERN (1,35)

Povrede i suspenzije:

Seltik: Roberts (zadnja loža), Šimunović (zadnja loža), Ralston (članak);

Bajern: Šabani (suspendovan), Levandovski (butina), Bernat (skočni zglob), Miler (zadnja loža), Riberi (koleno), Nojer (Stopalo);

Mogući sastavi:

Seltik (4-4-2): Gordon - Lustig, Biton, Bojata, Tirni - Forest, Braun, Armstrong, Sinkler - Rogić, Dembele;

Bajern (4-2-3-1): Ulrajh - Kimih, Boateng, Humels, Alaba - Martinez, Rudi - Hames Rodrigez, Tijago Alkantara, Kingsli Koman - Arjen Roben.

(1,07) PSŽ (13,0) ANDERLEHT (25,0)

Povrede i suspenzije:

PSŽ: Nsoki (suspendovan), Tijago Mota (Koleno);

Anderleht: Nažar (zadnja loža);

Mogući sastavi:

PSŽ (4-3-3): Areola - Dani Alves, Markinjos, Tijago Silva, Kurzava - Verati, Rabio, Draksler - Di Marija, Kavani, Nejmar;

Anderleht (4-3-3): Sels - Dendonker, Kara Mbođi, Dešaht, Apija - Kums, Trebel, Gerkens - Onjekuru, Teodorčik, Hani.

GRUPA C

(2,65) ROMA (3,25) ČELSI (2,70)

Povrede i suspenzije:

Roma: Karsdorop (koleno), Bruno Peres (primicač), Šik (butina);

Čelsi: Viktor Mozes (zadnja loža);

Mogući sastavi:

Roma (4-3-3): Alison - Florenci, Žezus, Facio, Kolarov - Najngolan, Pelegrini, Strotman - El Šaravi, Peroti, Džeko;

Čelsi (4-3-2-1): Kurtoa - Ridiger, Kejhil, David Luiz, Aspilikueta - Bakajoko, Fabregas, Alonso - Azar, Pedro - Morata;

(1,12) ATLETIKO (8,50) KARABAG (23,0)

Povrede i suspenzije:

Atletiko: Karasko (koleno), Koke (butina);

Karabag: Ndlovu (suspendovan), Gusejnov (koleno), Eljunusi (koleno);

Mogući sastavi:

Atletiko (4-4-2): Oblak - Huanfran, Godin, Lukas, Filipe Luis - Saul, Gabi, Tomas, Korea - Grizman, Gameiro;

Karabag (4-5-1): Šehić - Medvedev, Sadigov, Žežničak, Agoli - Garajev, Enrike, Almeida, Mičel, Gerijer - Madatov;

GRUPA D

(13,0) OLIMPIJAKOS (6,50) BARSELONA (1,22)

Povrede i suspenzije:

Olimpijakos: Lampru (suspendovan), Seba (prepone);

Barselona: Pike (suspendovan), Rafinja (meniskus), Dembele (butina), Arda Turan (metatarzalna kost), Inijesta (zadnja loža), Vidal (skočni zglob);

Mogući sastavi:

Olimpijakos (4-3-3): Proto - Figueiras, Botija, Engels, Kutris - Romao, Žile, Zdjelar - Karsela-Gonzales, Fortunis, Emenike;

Barselona (4-3-3): Ter Štegen - Roberto, Maskerano, Umtiti, Alba - Paulinjo, Buskets, Rakitić - Deulofu, Luis Suarez, Mesi.

(4,20) SPORTING (3,45) JUVENTUS (1,90)

Povrede i suspenzije:

Sporting: Kabral (suspendovan), Matje (list), Pičini (butina);

Juventus: Benatija (butina), Hevedes (butina);

Mogući sastavi:

Sporting (4-4-2): Patrisio - Ristovski, Koates, Andre Pinto, Koentrao - Želson, Batalja, Bruno Fernandeš, Akunja, Alan Ruiz, Dost;

Juventus (4-2-3-1): Bufon - De Šiljo, Rugani, Kjelini, Aleks Sandro - Pjanić, Kedira - Daglas Kosta, Dibala, Mandžikiž - Iguain.

NAPOMENA: Sve utakmice počinju u 20.45. Kvote su podložne promenama.

(FOTO: Action Images)