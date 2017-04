Liga u kojoj je sve moguće - 12 timova može do Premijer lige, ali i da ispadne!

Čempionšip je jedno od najujednačenijih šampionata na u Evropi, pa je stoga u samoj završnici prvenstvene trke sve apsolutno moguće.

U poslednjih sedam kola čak 12 timova može da obezbedi promociju u Premijer ligu, ali u isto vreme i da ispadne iz lige.

Ono što je takođe zanimljivo jeste da spokojni nisu ni vodeći timovi Njukasl i Brajton, koji teoretski još uvek mogu da padnu čak do sedmog mesta.

Pomenuta zbrka kreće od osmog mesta, gde je trenutno Preston, pa sve do 19. gde je Barton, a sve će vam biti znatno jasnije kada pogledate grafiku sa portala "eksperimental361".

... & here's what's still mathematically possible in the Championship. 12 clubs can be either promoted OR relegated: https://t.co/viG9RLPZ1i pic.twitter.com/e8eiWTQY9i