Lion zove PSŽ da kupi Lakazeta?! Bolje da ostane ovde nego da ide u inostranstvo

Neočekivana izjava prvog čoveka Liona

Veličina slova A A A

Još se u Francuskoj nisu slegli utisci posle dogovorenog transfera Korentana Tolisa iz Liona u Bajern, a prvi čovek Lavova Žan Mišel Ola već je spreman za novi spektakl na transfer pijaci. Predsednik Liona javno je pozvao čelnike Pari Sen Žermena da pošalju zvaničnu ponudu za Aleksandra Lakazeta, samo kako odlični golgeter ne bi napustio teritoriju Francuske?!

Ova priča odjeknula je jako u celoj Evropi, a posebno u Engleskoj, gde je Arsenal već viđeni kupac strelca 37 golova iz prošle sezone.

"Želim da ljudi iz PSŽ znaju da, ukoliko budu ponudili bar ono što daju drugi klubovi, Aleksandre može da se preseli u Pariz bez problema. Ja sam biznismen i moderan predsednik. Novac od transfera treba da bude reinvestiran u francuski fudbal, kao što sam i ja radio kada smo bili na vrhuncu moći. Kada se novac od transfera deli sa strancima, to onda jača našu konkurenciju, ne nas", izjavio je Ola za Frans Fudbal.

Arsenal je nedavno uputio prvu zvaničnu ponudu za Lakazeta i to po sledećoj formuli - 55.000.000 evra obeštećenje, plus još 12.000.000 evra za bonuse. Lion za Lakazeta traži 70.000.000 evra, a u priči je i dalje i Atletiko Madrid, iako neće moći da registruje pojačanja sve do januara sledeće godine.

Doduše, u ovom trenutku teško je očekivati da će Lakazet pojačati PSŽ iz prostog razloga što je transfer Pjer Emerika Obamejana iz Dortmunda praktično već dogovoren za 70.000.000 evra i da je samo pitanje momenata kada će vest biti ozvaničena. Doduše, poslednjih dana francuskim medijima provejala je informacija da novi sportski direktor Antero Enrike „koči“ Obamejanov transfer zbog toga što nije siguran koliko je to pametna investicija. Iako je Patrik Klajvert nedavno dogovorio sve detalje, uključujući i platu.

Tek u slučaju da se ovaj posao zaista izjalovi, što je gotovo nemoguće zamisliti, PSŽ bi mogao da krene po Lakazeta.

(FOTO: Action Images)