Lionova nemoguća misija - Memfis! Lavovi krenuli u prvi napad, Junajted otvoren za razgovor

Još u sredu ujutru francuskim nebom odjeknula je vest da se Lion zanima za zdravlje Memfisa Depaja. Ipak, kako je malo ko verovao u realnost ovog posla, veću pažnju francuski mediji dali su Lionovim pregovorima sa Mančester junajtedom oko pozajmice Adnana Januzaja. Nešto više od 24 časa kasnije, situacija se drastično promenila.

Kako javlja ugledni i uvek dobro obavešteni radio Monte Karlo, Lion je danas poslao prvu zvaničnu ponudu na Old Traford za Memfisa! I to ne za pozajmicu, već isključivo kupovinu. A to je ono što Junajtedu više odgovara u slučaju mladog holandskog krilnog napadača, koji od dolaska iz PSV pre godinu i po dana za 34.000.000 evra nije ostavio dobar utisak. Štaviše.

Žoze Murinjo dao je zeleno svetlo da Memfis bude stavljen na transfer listu, a početna cena postavljena je na 17.000.000 evra. Radio Monte Karlo nije obavestio javnost o tome koju sumu novca nudi za Memfisa, ali se ističe da postoje dobri signali dve strane, te da su Lionovi emisari na direktnoj liniji sa agentima holandskog fudbalera, kako bi probali da dogovore lične uslove saradnje. A navodno, obe strane spremne su da se nađu na razumnoj sumi.

Doduše, u istom tekstu napominje se da u Lionu ne pucaju visoko i da stoje čvrsto na zemlji po pitanju ovog posla. Ali, ići će svim raspoloživim sredstvima ka tome da Depaja dovedu u klub.

Sada samo ostaje da se vidi da li Lion može da izvuče „keca iz rukava“ i razbije konkurenciju, koju čine - Everton, Porto i Nica.

