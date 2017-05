Navijači Redsa širom sveta, radujte se! Liverpul ima 93 posto šansi za plasman u Ligu šampiona

Britanski mediji obožavaju ovakve trenutke kada kreću odlučujuće borbe za konačan plasman u Premijer ligi, a ono što izaziva posebno interesovanje jeste plasman u Ligu šampiona, gde je borba nekoliko timova više negeo ozbiljna.

Ovoga puta u prvom planu je Liverpul, kojeg u elitnom klupskom takmičenju nije bilo od sezone 2014/2015, kada je eliminisan u grupnoj fazi takmičenja, a sada se nalazi u prilično izglednoj situaciji da se ponovo nađe na velikoj sceni.

Tako barem kažu oni koji se bave detaljnom i ozbiljnom analizom. Ugledni Financial Times je izneo prilično ohrabrujuće podatke za navijače Redsa i kaže da Liverpul ima 93 posto šansi da bude među četiri najbolja tima Premijer lige, ali i 51 posto da bude treći na tabeli.

Prema proceni ovog magazina Čelsi će 95 posto biti šampion, a isti procenat se daje Totenhemu za osvajanje drugog mesta, dok će četvrti izvesno biti Mančester Siti.

U prilog takvim tvrdnjama ide i podatak vrhunskim statističarima iz Opte, koji kažu da se samo jednom timu od prethodnih 55 u Premijer ligi sa 69 bodova nakon 35 odigranih dogodilo da na kraju sezone ne bude među prva četiri tima.

Redsima u prilog idu i protiuvnici, s obzirom da će u poslednja tri kola odigrati mečeva sa Sautemptonom, Vest Hemom i Midlzbroom, od kojih prvi i treći na svom terenu. Ipak, treba biti na oprezu, pošto Klopov tim na tri utakmice ove sezone protiv Svetaca nije postigao gol, dok je sa Vest Hemom u decembru igrao 2:2.

Klopov tim ne blisa u poslednje vreme, ali je pokazao da ume da igra na rezultat, što je bio slučaj i sinoć protiv Votforda.

69 - Liverpool have 69 pts from 35 PL games in 16/17. Only 1 of previous 55 teams with 69+ pts at this stage failed to finish in top 4. Omen pic.twitter.com/yAIxtvj9dc