Liverpul izgubio u trci sa Dortmundom, okreće se „nemačkom Dele Aliju“

Jirgen Klop ostao bez planiranog pojačanja, sada su mu konkurencija Totenhem i Everton

Pojačanje koje je Jirgen Klop naciljao u Bundesligi neće doći u Liverpul, ali je moguće da će doći jedan drugi fudbaler iz nemačkog prvenstva.

Kako prenose nemački i engleski mediji, Liverpul je izgubio trku za ofanzivnog vezistu Mahmuda Dauda iz Borusije Menhengladbah. Ovaj talentovani fudbaler će se narednog leta preseliti u Klopov bivši klub Borusiju Dortmund. I to po bagatelnoj ceni...

Daud ima ugovor sa Menšom do leta 2018. godine, klub ga je mesecima pritiskao da produži saradnju, ali je on odbio. Neće ostati do 2018. godine već narednog leta odlazi u Dortmund jer ima fiksnu izlaznu klauzulu od 10.000.000 evra koja sa bonusima može da se poveća za još koji milion. Kada je svima postalo jasno da postoji ta klauzula, krenuo je lov velikih klubova na momka sirijskog porekla.

Liverpul, Juventus i Borusija Dortmund su najviše bili zainteresovani, a na kraju je pobedio nemački klub koji je sa igračem sklopio dogovor i narednog leta će aktivirati njegovu kaluzulu.

Klop je žarko želeo ovog igrača, ali je morao da prihvati poraz i vrlo brzo se okrenuo drugoj meti iz Bundeslige. Reč je o još jednom talentovanom ofanzivcu - Maksu Mejeru iz Šalkea. Mejer je takođe ofanzivni vezista i velika budućnost nemačkog fudbala. Nadimak mu je „nemački Dele Ali“ zbog lagane fizičke konstrukcije poput zvezde Totenhema. Ima 21 godinu i ugovor do 2018. godine.

Slična je situacija kao sa Daudom, s tim što Mejer nema fiksnu klauzulu. Šalke mu nudi novi ugovor, ali je igrač nedavno rekao da su „šanse 50:50“ što se tiče ostanka u klubu. Jasan signal da je rešio da ode, a s obzirom na dužinu ugovora, Šalke mora da ga proda narednog leta kako ne bi ostao bez obeštećenja kao u slučaju Kolašinca ili Matipa.

Spekuliše se da će klub iz Gelzenkirhena biti zadovoljan i sa obeštećenjem od 20.000.000 evra. To nije problem za Liverpul, ali jeste problem konkurencija Totenhema i Evertona koji takođe žele Mejera. Zato bi Klop morao da požuri kako ne bi ostao kratkih rukava za još jednu metu iz Bundeslige. Od dolaska u Liverpul, nemački stručnjak je već doveo svojicu fudbalera iz Bundeslige. Reč je o Matipu i Klavanu.

