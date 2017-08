Liverpul je klasa za Hofenhajm! Firmino, gde je poštovanje? (VIDEO)

Mohamed Salah se proslavio na Enfildu, Emre Džan dva puta tresao mrežu!

Veličina slova A A A

Hofenhajmova bajka o Ligi šampiona završila se neslavno, Liverpul je za ovaj tim Julijana Nagelsmana - prva liga! To se videlo i u prvom meču, a samo je potvrđeno na Enfildu, gde su Redsi dugo igrali „viktorije“ ispred gola Olivera Baumana. Na kraju Liverpul - Hofenhajm 4:2. Ukupno 6:3.

Ove večeri ništa nije moglo da zaustavi odlične Redse! Emre Džan je bio strašno dobro raspoložen, svoj prvenac na Enfildu upisao je Mohamed Salah, čime je kompletirao jedanaestominutni tajfunski udar ka Baumanovom golu, da bi onda Roberto Firmino sve uprskao. Jedna je stvar što je postigao gol i tu nema apsolutno nikakve zamerke. Ali, to što je proslavio gol protiv kluba koji ga je lansirao u zvezde, ipak je dokaz nedostatka poštovanja. Nije prvi, ni jedini koji je tako nešto uradio, ali mu to u ovoj trijumfalnoj noći nije trebalo.

Tinjao je jako kratko plamičak nade da Hofenhajm može do čuda na legendarnom Enfildu. I delovalo je u uvodnim minutima da bi tako nešto zaista moglo da se dogodi. Ali, samo jedan trenutak nepažnje bio je dovoljan Emreu Džanu da ostane sam i prvi put zatrese mrežu. Igrao se tek deset minut utakmice.

Odmah zatim usledio je novi Liverpulov udar. Hofenhajm je nekako odolevao celih osam minuta, pre nego što je Salah iskoristio odbitak i zakucao loptu u nebranjeni deo mreže i izazvao oduševljenje Kopa. I čini se da je baš Salahov gol dotukao goste iz Nemačke do kolena, jer je samo tri minuta kasnije Emre Džan kaznio rivala i naterao da skroz potone. Asistent u ovoj prilici bio je Firmino.

Posle trećeg gola Nagelsman više nije imao šta da čeka, pa je sa terena povukao nevidljivog Nordvajta i poslao Marka Uta u vatru. A on je talentovanom stručnjaku odgovorio brzim golom samo četiri minuta pošto je zaigrao.

Ali, to nije bilo dovoljno da se Hofenhajm vrati u život. Jednostavno, Liverpul je bio daleko ispred. S nedostižnim rezultatom u rukama. Tek što je istekao pun sat igre na Enfildu, viđen je novi pogodak. Ovog puta strelac je bio Firmino, koji je odlučio da ipak slavi to što je našao put do mreže.

Da je Liverpulova odbrana u ozbiljnom problemu dokazao je detalj iz završnice meča. Hofenhajm je ponovo stigao do gola, Andrej Kramarić fantastično je uposlio Sandra Vagnera, a ovaj bio najviši u skoku i rutinski matirao Simona Minjolea.

Na kraju Liverpul je zasluženo prošao u grupnu fazu Lige šampiona, u kojoj će se naći prvi put posle dve godine posta.

Moskovski CSKA takođe se plasirao u grupnu fazu Lige šampiona. Posle minimalnog trijumfa iz prvog meča, Armejci su na svojoj CSKA Areni slavili sa još 2:0 i tako rutinski overio plasman u elitu.

Jang Bojs uspeo je da odoli gotovo celo poluvreme, pre nego što je položio oružje. Strelac je bio Šenikov, posle prilično konfuzne, ali na kraju i srećno završene akcije.

Definitivni prolaz dalje obezbedio je Alan Dzagojev u 64. minutu na asistenciju Vitinja i dobrog rolinga na jedanaestercu.

LIGA ŠAMPIONA (PLEJ-OF) - REZULTATI

Astana - Seltik 4:3 (1:1) prvi meč 0:5

/Ajer 26ag, Mužikov 48, Tvumasi 49, 69 - Sinkler 34, Nšam 81/

Maribor - Hapoel Ber Ševa 1:0 (1:0), prvi meč 1:2

/Viler 15/

Nica - Napoli 0:2 (0:0), prvi meč 0:2

/Kaljehon 48, Insinje 89/

Rijeka - Olimpijakos 0:1 (0:1), prvi meč 1:2

/Marin 25/

Sevilja - Istanbul Bašakšehir 2:2 (0:1), prvi meč 2:1

/Eskudero 52, Ben Jeder 75 - Elija 17, Višća 83/

Sreda:

CSKA - Jang Bojs 2:0 (1:0), prvi meč 1:0

/Šenikov 45, Dzagojev 64/

Kopenhagen - Karabag 2:1 (1:0), prvi meč 0:1

/Santander 45, Pavlović 66 - Ndlovu 63/

FCSB - Sporting 1:5 (1:1), prvi meč 0:0

/Maranjao 20 - Dumbija 13, Akunja 60, Martins 64, Dost 75, Batalja 88/

Liverpul - Hofenhajm 4:2 (3:1), Prvi meč 2:1

/Džan 10, 21, Salah 18, Firmino 63 - Ut 28, Vagner 79/

Slavija Prag - APOEL 0:0, prvi meč 0:2

(FOTO: Action Images)