Liverpul prihvatio da plati Romi 40.000.000 evra! Bilo je suđeno i pre tri i po godine…

Redsi dobijaju najveće pojačanje koje im je ranije promaklo zbog Murinja

Liverpul je na pragu najvećeg pojačanja ovog leta! Poslednje informacije glase da je slavi klub pristao da Romi plati 40.000.000 evra na ime obeštećenja za Mohameda Salaha.

Eklskuzivnu vest je otkrio jedan arapski novinar koji je blizak prijatelj Mohameda Salaha. On je na Tviteru objavio da je dogovor postignut i da se Salah za 40.000.000 evra seli na Enfild. Pre toga su Redsi pokušali sa ponudom od 32.000.000 evra plus 2.000.000 kroz bonuse ali je Roma to odbila i tražila 45.000.000 evra. Rizik se isplatio Vučici i uspela je da izvuče veću cenu za Egipćanina. Još ranije je Jirgen Klop u telefonskom razgovoru ubedio Salaha i postigao sporazum sa njim oko ličnih uslova… Zarađivaće oko 5.000.000 evra po sezoni tokom četvorogodišnjeg ugovora.

Reklo bi se da je Salahov dolazak u Liverpul bio sudbinski predodređen. Pre tri i po godine su imali sve dogovoreno sa njim, ali se transfer izjalovio u poslednjem trenutku. Liverpul je u januaru 2014. godine dgovorio Salahovu kupovinu iz Bazela, čekali su ga ne lekarskim pregledima, ali on je promenio mišljenje. Žoze Murinjo je uskočio u poslednjem trenu i ubedio Salaha da se preseli u Čelsi. Kasnije se to ispostavilo kao loš izbor za obe strane i Egipćanin je posle godinu dana otišao u Fiorentinu, odakle je prešao u Romu.

Dobrim igrama u Rimu je opet zainetersovao Liverpul i po višestruko većoj ceni će se napokon preseliti na Enfild. Ovo je dobra vest i za Romu jer je italijanski klub u finansijskim problemima i morao je da proda nekog od kapitalaca ovog leta zbog finansijskog fer-pleja. Sa novcem od Salaha, situacija će biti znatno lakša. Sada mogu da zadrže Najngoalana i povećaju mu platu, a imaju i više prostora u pregovorima za Ridigera ili Manolasa da insistiraju na većoj ceni.

Roma već traži zameni za Salaha, opcije su Džerdan Šaćiri, Domeniko Berardi i Papu Gomez.

