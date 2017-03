Ljulj: Hjuston poštuje moju odluku da ostanem u Realu

"Na kraju krajeva, treba da budete tamo gde ste srećni. A ja jesam u Madridu", kaže košarkaš koji je trenutno u najboljoj formi u Evropi

Serhio Ljulj je ove sezone pomerio mnogo granica, igra u životnoj formi, a kada dođu šutevi u poslednjoj sekundi onda tu nema razmišljanja. Date njemu loptu i ne morate da razmišljate.

Sve to je navelo Hjuston Rokitske da ga žele u svom timu jer polažu prava nja njega (za više od dva miliona evra ih otkupili od Denvera).

Ipak, Špančevo srce kaže drugačije.

"Rekao sam mnogo puta da sam srećan u Real Madridu. Mislim da je to idealan tim za osvajanje titula. Real je načinio veliki napor da me zadrži. A na sve to navijači mi pokazuju ljubav svakog dana, to je važno za mene. Na kraju krajeva, treba da budete tamo gde ste srećni. A ja jesam u Madridu".

Kao što je napomenuo, Hjuston ga podržava u odluci.

"Oni poštuju to što sam odlučio i nisu me nikada pritiskali. Očigledno je da su gledali moje utakmice i niormalno je da žele da igram za njih. Ali su uvek imali poštovanje za mene i hvala im na tome".

Ljulj je postao poznat po svojim ludim šutevima zvanim "mandarine".

"To je zanimljiv nadimak. Pokušavam da pogodim kada vreme ističe. A u poslednje vrem sam uspešan u tome", rekao je Ljulj.

A, nije samo Ljulj taj koji ima sposobnost da pogodi kada je najvažnije.

"Spanulis je legenda, imam veliko poštovanje za njega. Možete toliko toga da naučite od njega. Nadam se da ću jednog dana biti kao on".

Pokazao je Ljulj još jednu vrlinu - skromnost.

