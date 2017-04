Logika nagoveštava 3:0, da li se tradicija slaže sa tim?

Crveno-beli će pokušati da iskoriste prvu od ukupno tri meč lopte, a Zagrepčani da prvi put u ovoj sezoni nadigraju aktuelnog šampiona i produže finalnu seriju

„Dešavalo se više puta u serijama na tri dobijene da povedemo sa 2:0 i onda u treći uđemo kao da će sam od sebe da se dobije. Protivnik naravno motivisan ne želeći da završi seriju bez pobede i onda se desi poraz, loša igra i sve što ide uz to. Poučeni tim iskustvom želimo da otvorimo meč od početka kao što je to bilo u drugoj utakmici. Ako tako uđemo u meč i budemo imali kontrolu protivnik će padati, a naše šanse rasti“, rekao je kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović nakon druge utakmice finalne serije ABA sa Cedevitom, nagoveštavajući neizvesnost u trećem meču i težak posao za njegovu ekipu.

Crvena zvezda ima sve u svojim rukama - sigurno vođstvo, tri meč lopte pred sobom, rasterećenje i samopouzdanje, dok je Cedeviti preostalo samo da krene na sve ili ništa, kako bi pokušala da ovu seriju učini makar nešto dužom. Zagrepčani su se u istoj situaciji našli i pre dve sezone, kada su iz Beograda stigli sa dva poraza, ali su uspeli da se izbore za četvrti meč, gde je ipak preovladao kvalitet crveno-belih.

Da li će tako biti i ovoga puta ostaje da se vidi, ali se čini da su svi faktori, a pre svega kvalitet tima na strani aktuelnog šampiona, koji već večeras (19.00, TV Arena sport) želi nazad za Beograd.

„Cedevita će na svom parketu dati sve od sebe da nas savlada, pokazali su veliku želju, motivaciju i karakter i u drugom poluvremenu drugog meča u Beogradu, ali mi želimo da odgovorimo. Ova finalna serija se igra u takvom ritmu, da moramo da koristimo svaki trenutak, da osim za regeneraciju ekipe, izvršimo i neke korekcije, što nije nimalo lako, kako bismo još jednom dali maksimum i došli do dobrog rezultata“, rekao je trener crveno-belih Dejan Radonjić.

Zvezdi je ovo šesta serija na tri dobijene utakmice u poslednje tri godine, a tri od prethodnih pet crveno-beli su rešili u svoju korist rezultatom 3:1, dok je dva puta bilo 3:0. U pomenutoj sezoni 2014/2015. Radonjićev sastav je prvo tim rezultatom u polufinalu savladao Partizan, ali je išao težim putem, jer su crno-beli slavili u drugom meču, pa su crveno-beli pred protivničkim navijačima morali da vade vizu za finale. Poslednji put Zvezda je sa 3:1 takođe dobila večitog rivala i to u prošlosezonskom finalu Superlige. Srpski šampion je u seriji (1-1-1-1-1) dobio prvi, drugi i četvrti meč, dok je Partizanu pripao treći.

Računajući na pomenute okolnosti i blisku tradiciju Cedevita će pokušati da prvi put ove sezone nadigra najbolji tim na Jadranu, koji je dobio sva četiri ovosezonska meča, od čega tri dvocifrenom razlikom. Ekipa koju će ovoga puta predvoditi Veljko Mršić u drugoj utakmici je pokušala da iznenadi protivnika prevremenim vraćanjem Rajana Boutrajta na teren, ali je američki plejmejker nažalost sa štakama napustio dvoranu Aleksandar Nikolić.

Prvak Hrvatske je od početka sezone dosta lutao sa pronalaženjem pravih rešenja u timu, što ga je sputalo da dođe do pravog takmičarskog ritma i prepoznatljive igre.

„Umorni smo jako, ali kako je nama tako je i njima. Nažalost, vratili smo se s dva poraza, ali ne bih rekao da je išta gotovo. Moramo da damo sve od sebe. Mislim da nam je putokaz drugo poluvreme druge utakmice kad smo umorni pokazali da možemo da igramo dobru i agresivnu obranu i da iz toga možemo stvoriti dobre i lakše napade, pre svega lake poene iz kontranapada. To će nam sigurno mnogo značiti i to je putokaz za večerašnju utakmicu. Voleo bih da publika dođe da nas podrži u što većem broju. Sigurno da će nam mnogo značiti njihova podrška, da nam budu vetar u leđa, da nam daju dodatnu snagu i energiju i da svi zajedno pokušamo da pobedimo“, rekao je bek Cedevite Luka Babić.

Radonjić je za razliku od svojih kolega iz protivničkog tabora u prve dve finalne utakmice uspeo napadački da aktivira ozbiljan broj igrača iz svojih redova, što je samo dodatno pojačalo samopouzdanje u redovima beogradskog tima, dok je Zagrepčanima nedostajao neko ko bi povukao ekipu napred i napravio prevagu na terenu. To bi moglo da odigra značajnu ulogu u večerašnjem meču.

„Dok se igra, ima šanse. Sigurno da ono što smo u prve dve utakmice pokazali mi i Zvezda daje mnogo veću šansu njima, a i sam rezultat od 2:0 u seriji do tri pobede. Međutim, moramo u večerašnji meč da uđemo sa drugim mentalitetom. Sa željom da se serija ne završi, nego da igramo dalje. Moramo da pokažemo mnogo više bezobrazluka, mnogo bolju obranu nego što je bila u prve dve utakmice i onda ćemo videti. Uglavnom, moramo nastaviti na drugom poluvremenu druge utakmice, tako započeti utakmicu u Zagrebu i pomoću naše publike odigrati jedan dobar meč", rekao je strateg domaćeg tima Veljko Mršić.

Za treći finalni meč spremna je potpuno nova sudijska trojka, koju će predvoditi hrvatski arbitar Sreten Radović. Asistiraće mu srpski sudija Milivoje Jovčić i Crnogorac Igor Dragojević. U slučaju da Cedevita dođe do pobede četvrti meč se igra već sutra u Zagrebu od 19 časova.

ZVEZDINE SERIJE NA TRI DOBIJENE UTAKMICE:

ABA LIGA 2014/2015:

Polufinale: Crvena zvezda – Partizan 3:1

Finale: Crvena zvezda – Cedevita 3:1

ABA LIGA 2015/2016:

Finale: Crvena zvezda – Mega Leks 3:0

ABA LIGA 2016/2017:

Crvena zvezda – Cedevita 2:0*

SUPERLIGA 2014/2015:

Finale: Crvena zvezda – Partizan 3:0

SUPERLIGA 2015/2016:

Finale: Crvena zvezda – Partizan 3:1

(FOTO: Star Sport)