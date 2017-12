Logistička noćna mora za navijače - 3.608 kilometara iliti preko cele Evrope!

Od Samare do Kaljinigrada, pa do Moskve

Sreća pa se ne igra u Vladivostoku na krajnjem istoku Rusije, ali ni ovako oni najuporniji - a bogamu i platežni najsposobniji navijači Srbije - neće imati lak zadatak ako budu želeli da isprave sve tri utakmice Orlova na Mundijalu. Jer između Samare gde će sa Kostarikom odigrati prvu utakmicu i Moskve u kojoj će završiti grupnu fazu takmičenja biće čak 3.608 kilometara!

Naime, automobilom od Samare do Kalinjingrada - 2.349 kilometara. A od Kalinjigrada do Moskve još 1.259 što sve skupa daje pomenutih 3.608. Koliko otprilike ima od Barselone do Moskve, tek da stvari stavimo u kontekst.

To je za navijače, jer oni će moći da menjaju smeštaj iz dana u dan. Fudbalski savez Srbije moraće da razmišlja nešto drugačije. Prvo da izabere bazu u koju će se vraćati posle svake utakmice.

Koliko smo načuli, isprva je Kazanj slovio za favorita, ali žreb će verovatno nešto promeniti. Možda bi idealna lokacija bila negde u trouglu Saransk, Nižnji Novgorod, Moskva?