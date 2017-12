Lokomotiva na zimskoj pauzi sa plus osam! Trujić pogodio protiv lidera, ali je Farfan ponovo upalio motore (VIDEO)

Zenitu samo bod u Groznom

Kada si u ruskom prvenstvu posle 20 odigranih kola na plus osam u odnosu na drugoplasirani tim, to može da bude zaliha vredna šampionske titule na kraju sezone. Lokomotiva je danas iskoristila kiks Zenita u Groznom (0:0), pa je sa osvojenim bodovima protiv Tosna u Sankt Petersburgu stigla do ozbiljne bodovne zalihe na kraju jesenjeg dela šampionske trke.

Moskovljane je do važnih bodova još jednom predvodio fenomenalni Džeferson Farfan, strelac dva gola, a jedan za goste dao je i Portugalac Eder. Mrežu gostiju pri rezultatu 2:0 pogodio je i nekadašnji igrač Partizana i Vojvodine Nikola Trujić, ali je to samo motivisalo sjajnog Peruanca da se još jednom upiše u strelce.

Zanimljivo, asistent kod pogotka Tosna bio je nekadašnji igrač Radničkog i Sninđelića iz Niša.

Zenit ne samo da je ostao bez dva boda, već se nije ni proslavio u Groznom, pa se na kraju, nakon svega viđenog može reći da Ahmat ima daleko više razloga da žali za osvajanjem celog plena. Ipak, šansu utakmice je propusto Kokorin na isteku časa igre, kada nije uspeo da pogodi praznu mrežu sa svega dva metra udaljenosti. Ali, stiče se utisak da je konačan rezultat potpuno ravnopravan.

Premijer liga, 20. kolo:

Petak:

Ural - Arsenal Tula 1:1

/Portnijagin 30 - Đorđević 73/

Subota:

Dinamo Moskva - Anži 2:0 (1:0)

/Tašajev 8, Lucenko 60/

Rubin - SKA 3:1 (2:0)

/Azmun 25, Kanunjikov 40, Ozdojev 49 - Maksimenko 73/

Nedelja

Amkar - Krasnodar 1:3 (0:2)

/Forbes 57 - Gritsaenko 13, Ignjatijev 32, Klaeson 46/

14.30: Spartak - CSKA 3:0 (1:0)

/Promes 10, 61, Pašalić 90+8/

Rostov - UFA 1:0 (1:0)

/Ingason 22/

Ponedeljak

Ahmat - Zenit 0:0

Tosno - Lokomotiva 1:3 (0:1)

/Trujić 69 - Farfan 19, 73, Eder 54/

