Lončar za MOZZART Sport: Rusi ne mogu da nam prave problem! Zlato - što da ne?

"Mislim da smo mogli i u grupi da ih dobijemo", kaže naš bivši reprezentativac

Vreme je za revanš. Košarkaši Srbije u polufinalu Evropskog prvenstva igraće protiv Rusije, jedinog tima koji im je uzeo meru u grupnoj fazi takmičenja. A poslednji put smo sa Rusijom igrali meč koji je direktno odlučivao o medalji pre 19 godina i to u finalu Svetskog prvenstva u Atini. Ishod se dobro pamti, titula je stigla u Beograd, a jedan od aktera tog meča bio je Nikola Lončar koji je u razgovoru za MOZZART istakao da je Srbija apsolutni favorit u novom okršaju sa Zbornajom, kao i da Orlovi imaju lepu priliku da se domognu i zlatne medalje.

“Ovo sve za sada deluje odlično. Idemo korak po korak, bez obzira na sve probleme i povrede. Ostvarili smo jedan od ciljeva, mada evo, povredio se i Lazić. Možda je zbog toga ovaj rezultat i malo iznad očekivanja, mada smo mi uvek ambiciozni i pucamo na najviše”, rekao je Lončar na početku razgovora za MOZZART Sport.

Kao najjači adut srpske selekcije nekadašnji reprezentativac je naveo dobru timsku igru.

“Izgledamo lepo i organizovano. Ništa se ne prepušta slučaju. Naša najveća snaga je kolektiv, odnosno tim. Tu su Bobi i Mačvan pod košem, Bogdan je lider ekipe. Svi se fenomenalno dopunjuju i defanzivno i ofanzivno.”

Lončar kaže da Rusija ima kvalitetnu ekipu, ali daleko od toga da Đorđević nema načina da zaustavi glavne adute rivala.

“Rusi su u dosadašnjem toku šampionata pokazali da imaju kvalitet i talenat. Ipak, mislim da nisu tim koji može da nam opet napravi problem. Dosta zavise od pet, šest igrača, a pre svega od Šveda. On, naravno ima ´kard blanš´ od trenera. Ako ima svoj dan, teško ga je zaustaviti jedan na jedan.”

Nastavio je Lončar sa analizom večerašnjeg rivala Orlova i to prilično detaljno.

“Unutra imaju Mozgova koji je veliki, ali ne baš talentovan i to treba da iskoristimo. Voroncevič može da bude opasan ako pogodi prvu trojku, a mislim da Kurbanova može da čuva Lučić. Mislim da smo mogli i u grupi da ih dobijemo.”

Prisetio se nekadašnji košarkaš Partizana, Reala i Makabija šampionata u Atini i finalnog okršaja koju je tadašnja Jugoslavija dobila protiv Zbornaje sa 64:62.

“Mislim da su tad za njih igrali Karašov, Panov, Kudeljin, Mihajlov… Sećam se da ih je Rebrača baš razbio u finalu, Bodiroga je izabran za MVP-ja, Sale je zbog povrede zaigrao tek u završnici. I tada smo imali dosta kadrovskih problema, povreda, Paspalj se povukao posle Atlante, nije bilo Divca, Danilovića.”

Na sličan način kao ove godine i tada je nacionalni tim zbog silnih problema bio već prežaljen na neki način i malo je njih verovalo u medalju, a kamoli u trofej.

“Ma, nema šta… Mi svi kad se skupimo u reprezentaciji hoćemo da igramo. I radimo to najbolje što možemo. To je ono što nas razlikuje od ostalih. To je naš pobednički mentalitet, ko god da igra. Iskreno, te finalne utakmice sa Rusijom se i ne sećam baš najbolje. Prošlo je 20 godina… Samo se sećam da smo ih dobili, neka tako bude i večeras.”

Kao i mnoge i na Lončara je najjači utisak ostavio Luka Dončić.

“Svi su oduševljeni Letonijom, a Evropa je videla i Luku Dončića. Takav igrač trenutno ne postoji na Starom kontinentu. Tu je i Porzingis.”

I za kraj, prognoza dometa Orlova u završnici?

“Malo nam fali za medalju. Možemo dosta u polufinalu, pa i u finalu. Što da ne? Nikad se ne zna, to je jedna utakmica i svašta može da bude”, zaključio je Lončar.

POLUFINALE EVROPSKOG PRVENSTVA:

