Lorisova tragedija u Stokholmu: Tojvonen sa pola terena u 93. minutu, Švedska je bliža Mundijalu (VIDEO)

Neverovatna greška čuvara mreže Totenhema, koja bi Trikolore mogla skupo da košta – 2:1

Tragično veče za kapitena Francuske Uga Lorisa u Stokholmu. Fantastični golman Totenhema je neverovatnom greškom u 93. minutu utakmice u Stokholmu omogućio Oli Tojvonenu da sa pola terena postigne pobedonosni gol sa Švedsku, koji bi mogao da bude ključan u borbi za put u Rusiju, pošto je njeova selekcija preuzela lidersko mesto kvalifikacione grupe A – 2:1 (1:1).

Dešan je sebi mogao da dozvoli luksuz da utakmicu započne bez igrača kao što su Mbape, Kante, Lemar i Lakazet, jer se oslonio na neke iskusnije snage. U samom špicu napada se ponovo našao Olivije Žiru, koji je u 37. minutu pokazao kakav je majstor, jer je iskosa sa leve strane postigao verovatno gol večeri u kvalifikacionim mečevima.

Ipak, da to neće biti dovoljno moćnim Galskim petlovima da stignu do sva tri boda već u samom finišu prvog poluvremena pokazao je Džimi Durmaz, posle čije je sjajne rakcije domaćin stigao do izjednačenja.

Selekcija Janea Andersona je u drugom poluvremenu činila sve da obrani jedan bod i drugo mesto na tabeli, Dešan je ubacio u igru Mbapea i Lemara, pa je Švedska bila potisnuta na svoju polovinu, ne sluteći da će u nadoknadi vremena dobiti veliki poklon.

Ipak, kada je on usledio, Tojvonen je bio maksimalno spreman da ga oberučke prihvati i atmosferu na Frends areni dovede do usijanja.

Holandija je prema očekivanjima do vrha napunila mrežu Luksemburga u Roterdamu, ali joj nije odgovarao rezultat u Stokholmu (5:0), pošto sada od obe selekcije ima tri boda manje.

Dik Advokat nije mogao da poželi lakši početak na klupi Holandije, ali se mora pohvaliti to što je njegova selekcija u samo pet dana postigla tačno 10 dana, pošto je prošle nedelje istim rezultatom isprašena Obala Slonovače u prijateljskom meču.

Luksemburg je večeras načeo Roben, a onda su redom pogađali Snajder, Vajnaldum, Promes i na kraju Jansen.