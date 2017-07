Lučić za MOZZART: Leđa? Više se priča o povredama, nego što je zapravo bilo problema...

Krilni košarkaš minhenskog Bajerna je ponovo u nacionalnom timu, a od prvog i jedinog takmičarskog meča u dresu Orlova prošlo je gotovo pet godina

Kvalifikacije za Evrobasket 2013, prvo kolo i utakmica protiv Islanda. Bio je to 14. avgust 2012. godine, Srbija je u Rejkjaviku lako pregazila Island. Bio je to prvi i jedini zvanični meč Vladimira Lučića u dresu Orlova. A čak ni svoj reprezentativni debi Lučić ne pamti po dobrom, pošto je tada duživeo rupturu kvadricepsa, zbog čega je morao da propusti ostatak predigre za veliko takmičenje. Od tada, do danas prošlo je čak 1.808 dana. Tačnije četiri godine, jedanaest meseci i trinaest dana (do pripremnog meča protiv univerzitetske selekcije proći će i koji dan više prim. aut.).

Sada je Vladimir Lučić na novom početku. Ponovo je našao svoje mesto na pripremama aktuelnog olimpijskog i svetskog vicešampiona, koji ovih dana na Kopaoniku traži ritam i formu za predstojeće bitke za evropsku krunu u Istanbulu.

Nije ga bilo jako dugo. Čak i previše. Višegodišnji problemi sa leđima učinili su svoje. Zbog istih nije prošao sve filtere pred Evrobasket 2013. i Mundobasket godinu dana kasnije. Zato je sada i više nego spreman da pokaže koliko vredi i da može da bude deo najboljih 12.

Razgovor sa krilnim košarkašem Bajerna morali smo da započnemo pitanjem - da li su sve povrede zalečene?

"Generalno je više bilo priče o tome, nego što je stvarno bilo povreda. U poslednje tri godine propustio sam možda jednu ili dve utakmice. Ne razmišljam o tome, nadam se samo da ću da budem zdrav tokom priprema. I ne samo ja, već i ceo tim. Voleo bih da treniramo dobro i da se spremimo za veliko takmičenje, a onda neka najboljih 12 ode na Prvenstvo Evrope", kaže Lučić za MOZZART Sport.

Kakav je osećaj sada, kada se posle toliko vremena vratiš u reprezentaciju?

"Sjajan je osećaj. Najlepša stvar koja može da se desi nama koji igramo košarku, ali i svakom sportisti jeste da predstavlja svoju zemlju. Drago mi je da sam se posle nekoliko godina pauze, ali i pehova sa povredama vratio ovde i da mogu da radim sa ovim sjajnim momcima".

Za razliku od svih drugih kandidata za nacionalni dres, Lučić je tokom sezone u Bajernu imao dovoljno vremena da ubedi selektora, ujedno i trenera bavarskog kluba Aleksandra Đorđevića da je spreman za najviše reprezentativne izazove i da mu je mesto u timu.

"Imali smo dosta promena tokom prošlog leta, veliki broj novih igrača je promenjen, kao i ceo stručni štab. Đorđević je došao kao trener na već oformljenu ekipu. Nažalost, završili smo sezonu bez trofeja, ali imali prilično dobru godinu, gledajući odnos pobeda i poraza. Napravili smo dobru bazu i prvi korak ka ostvarenju ciljeva sledeće sezone, a to je da napadnemo tri trofeja", ističe Lučić, a onda dodaje:

"Što se saradnje sa selektorom tiče, imam samo pozitivne utiske. Đorđević je, pre svega, igračka legenda, neko uz koga smo svi odrastali gledajući njegove poteze i utakmice. Napravio je fantastične rezultate sa reprezentacijom. Jasno se vidi da ima najviše ambicije kao trener i sve neke stvari i sitnice iz igračkih dana prenosi na košarkaše sa kojima sarađuje. Imali smo uspešnu saradnju prošle sezone, nadam se da će biti još uspešnija u reprezentaciji, a onda i od jeseni u Bajernu".

Zanimalo nas je i kakve pripreme očekuje, s obzirom da ga jako dugo nije bilo u reprezentativnim akcijama?

"Zdravlje. Pre svega i iznad svega želim svim saigračima i sebi - zdravlje. Povrede da budu svedene na minimum i da se spremimo najbolje što možemo za cilj koji nas čeka u Istanbulu. Posle svega što je reprezentacija Srbije uradila tokom poslednje tri godine daje nam dodatnu obavezu da nastavimo sa dobrim rezultatima. Naravno, i očekivanja javnosti su velika", smatra Lučić, a na pitanje - kakva očekivanja imaju igrači i stručni štab vođen selektorom Đorđevićem? - kratko i jasno je odgovorio:

"Izuzetno velika. Najveća. U tom pravcu se i spremamo, zato i idemo na Kopaonik. Da nađemo svoj mir kako bismo bili najbolji na Evrobasketu".

Evropsko prvenstvo u Finskoj, Izraelu, Rumuniji i Turskoj igra se od 31. avgusta do 17. septembra. Srbija se nalazi u Grupi D stacioniranoj u Istanbulu, a rivali će biti Turska, Belgija, Letonija, Rusija i Velika Britanija.

Prvi pripremni meč za Evrobasket Srbija će odigrati 2. avgusta od 19 časova u kraljevačkoj dvorani kraj Ribnice, a protivnik će biti univerzitetska selekcija.

