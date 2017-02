Lud žreb za FA kup! Čelsi VS Mančester junajted i Totenhem VS Milsvol prvi put posle 27 godina! Možda i Linkoln VS Saton

Šta biste pre gledali?

Veliki derbi igraće Čelsi i Mančester junajted, ali pod uslovom da Saton u ponedeljak napravi još jednu senzaciju i izbaci Arsenal medijski podjednako ispraćen biće i njegov sudar sa petoligašem Linkolnom. Jer te su ekipe spojene večerašnjim žrebom za četvrtfinale FA kupa.

Da ne dužimo previše...

Čelsi - Mančester Junajted

Midlzbro - Hadersfild/Mančester Siti

Totenhem - Milvol

Saton - Arsenal/Linkoln

Arsenalu se, dakle, otvara put do pehara koji bi mogao da mu spasi sezonu. Ali Linkolnu se otvara put do snova...

"Nikad ne znaš u fudbalu, ali ovo je sjajan žreb. Satonu želimo sve najbolje i iskreno se nadamo da će uspeti. Ali ako ne, udarićemo na Arsenal.... Potpuno nadrealno! Za nas je to situacija u kojoj ne možemo da izgubimo. Ili idemo na noge Arsenalu ili imamo realne šanse da se borimo za polufinale FA kupa. Samo čekam kad ću da se probudim. Neverovatno. Ali igrači su ovo zaslužili", skače od sreće trener Linkolna Dani Kauli.

Interesantno će biti i na Vajt Hart Lejnu na kome će se prvi put posle davne 1990. godine sastati ljuti rivali Totenhem i Milvol.

Derbi je ipak sudar Čelsija i Mančester junajteda Žozea Murinja, koji se ponovo vraća na Stamford Bridž.

"Moram prvo da igram sa Sent Etjenom, pa finale Liga kupa, pa nadam se još bar dve utakmice u Ligi Evrope. Moram da se borim za mesto u top četiri na tabeli premijer lige... Moram da mislim na mnogo stvari. Čelsi verovatno može da misli o nama, pošto su po mom mišljenju već šampioni, a ne igraju druga takmičenja", kaže Murinjo.

