Ludi Fulam, sećate se? (VIDEO)

I onaj revanš sa Juventusom...

Veličina slova A A A

Na današnji dan pre sedam godina londonski Fulam odigrao je jednu od najvećih utakmica u svojoj istoriji i naneo težak poraz Juventusu u osmini finala Lige Evrope - 4:1!

Juve koji je sa klupe predvodio Alberto Zakeroni a igrali asovi poput Kanavara, Trezegea, Del Pjera, Dijega... doneo je na Krejven kotidž prednost od 3:1 iz Torina i očekivalo se da to rutinski odbrani, ali dogodilo se veče iz snova za sve navijače Fulama, kao u ostalom i cela ta evropska sezona.

Nošeni velikom podrškom sa tribina Englezi su posle šokatnih 0:1 u 2. minutu (Trezege) uspeli da potpuno preokrenu meč u svoju korist, prvo izbore rezultat koji ih je vodio u produžetke (3:1, Zamora i dva puta Gera), a onda u 82. minutu preko Klinta Dempsija i da Staru damu bace na kolena. Inače, Italijani su susret završili sa dva igrača manje pošto su isključeni Zebina i Kanavaro.

Podsetimo, taj sjajni Fulam koji će doći do same završnice LE i izgubiti od Atletika sa klupe je vodio Roj Hodžson, a igrali Švarcer, Keli, Končeski, Gera, Daf, Bobi Zamora, Sajmon Dejvis... Na putu do velikog finala ekipa iz Londona prošla je grupu sa Romom, Bazelom i CSKA iz Sofije, onda je "isterala" Šahtjor, pa Juve, Volfzburg i na kraju HSV.

Ko se ne seća trofej Madriđanima s dva gola doneo je Dijego Forlan, drugi je dao u 116. minutu...