LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.177.402 dinara: Kakav baksuz!

Kladilac iz Lazarevca pao na neverovatan način, ali je ipak podigao 10.000 dinara

Šest parova, jake kvote, jaka uplata, pa je i logično da je i potencijalni dobitak bio sjajan - skoro 1.200.000 dinara!

Ovaj kladilac iz Lazarevca je na pet mečeva odigrao kombinaciju konačnog ishoda i više golova pada u drugom poluvremenu, a na jednom konačnog ishoda o ukupno golova.

Tipovi su prošli na pet parova, a način na koji je pao šesti je neverovatan. Naime, na prijateljskom meču švajcarskih ligaša Tun - Volen odigrao je 1&vg2 (pobediće domaćin, a više golova pašće u drugom poluvremenu). Tun je bio ubedljiv, konačan rezultat 4:0, ali je našeg kladioca poterao baksuz, s obzirom na to da je domaća ekipa ravnomerno rasporedila ta četiri pogotka i postigla po dva u oba poluvremena. Poslednji u 81. minutu, i do kraja meča je bilo potrebno da bilo koji tim zatrese mrežu, ali to se nije dogodilo...

Na 2.000 uloženih dinara s kvotom 550,19 potencijalni dobitak iznosio je 1.177.402 dinara, uključujući MOZZART BONUS od 77.022 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda.

Kako je na tiketu promašen jedan par, a proizvod pogođenih kvota iznosio je 183 (više od 99, manje od 499), naš igrač podigao je pet puta veću sumu od uložene kroz benefit „Naplati promašaj“, iliti 10.000 dinara.