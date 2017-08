LUDI TIKET (-), četvrtak, 1.330.655 dinara: Kelti su baš preterali!

Pogođena četiri tačna rezultata u Ligi šampiona, pad u Glazgovu

Veličina slova A A A

Pogoditi jedan tačan rezultat je prilično teško, a tek četiri! E pa ovaj kladilac iz Bele Crkve imao je u sredu misiju da na jednom tiketu pogodi pet tačnih rezultata kvalifikacija za Ligu šampiona u glavu! I bio je toliko blizu!

U Turskoj, očekivao je pobedu Sevilje od 2:1 nad Bašakšehirom, i tako je i bilo. Kvota 8,50. Ista kvota pogođena u Izraelu. Opet 2:1, samo ovog puta za domaćina. A onda opet isti rezultat i ista kvota. Rijeka je povela u Atini, nadala se senzaciji, ali Olimpijakos je do kraja doveo stvari na svoje mesto. Pogođeno!

Rezultat 2:0 ovaj igrač prognozirao je na meču Napoli - Nica i pogodio s kvotom 6,75. I onda Seltik - Astana. Prognoziran rezultat 2:0. Najmanja kvota na tiketu - 6,00. Škoti jesu bili favoriti, ali realno gledano, taman toliko, za 2:0. A dva pogotka dali su u prvih 45 minuta. I onda je usledio potpuni potop predstavnika Kazahstana. Kelti su u nastavku uspeli da im još tri puta zatresu mreže. Na taj način, učinili su revanš nevažnim, a ovaj tiket gubitnim. Šteta!

Na uloženih 50 dinara s kvotom 24.872 potencijalni dobitak iznosio je 1.330.655 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 87.055 dinara, odnosno 7% na pet odigranih parova bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.