LUDI TIKET (-), četvrtak, 2.148.552 dinara: Da je Botafogo došao iz iksa, u Užicu bi spremali garažu za BMW-a

Furiozan početak velikana iz Rija rastužio MOZZARTOVOG kladioca

Ambiciozan tiket stiže nam iz Užica. Ukupna kvota čak 38.367, dakle kvota koja bi ovog igrača odvela na čelo tabele takmičenja POGODI NAJVEĆU KVOTU I OSVOJI BMW SERIJE 4, a kako je oktobarski ciklus završen pobedom igrača koji je imao tiket s kvotom nešto većom od 15.000, lako je zaključiti da bi do 18. decembra, ovaj podvig teško bi nadmašen. A da ne govorimo da bi uz prvo mesto na tabeli, Užičanin zaradio i preko DVA MILIONA DINARA...

Sve to je palo u vodu zbog furizonog početka Botafoga. Velikan iz Rio de Žaneira gostovao je Sport Resifeu, bio favorit, a naš kladilac gađao je iz iksa u dvojku. Međutim, gosti su krenuli jako, i već u 19. minutu bilo je 0:2. Jasno je bilo da će teško doći iks na poluvremenu. I nije došao. Domaći su uspeli samo da smanje na 1:2 i to pred sam kraj utakmice...

Velika šteta, s obzirom na to da je na ostalih pet parova pogođen identičan tip, prelaz iz iksa u dvojku, a svi parovi birani su iz Južne Amerike. Negde je bilo povuci-potegni, što je i normalno, s obzirom na velike kvote na svim parovima, ali su na kraju zaokruženi svi osim jednog...

Na uloženih 50 dinara s kvotom 38.367 potencijalni dobitak iznosio je 2.148.552 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 230.202 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 5.000 dinara.