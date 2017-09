LUDI TIKET (-), četvrtak, 361.027 dinara: Barsa rano stala

Nedostajao je jedan gol u drugom delu u Lisabonu za veliki dobitak

Odlično je ovaj kladilac, koji je tiket uplatio preko sajta mozzartbet.com, birao tipove za mečeve Lige šampiona u sredu.

Na tiket je stavio svih osam parova, a na kraju je zaokružio sedam. Prodala ga je Barselona, u „koaliciji“ sa Sportingom. Na njivom meču u Lisabonu on je tipovao da će u drugom poluvremenu pasti 2-3 gola (2UG 2-3). Kada je prvi deo završen 0:0, činilo se da bi ovaj tip trebalo da prođe u nastavku. Međutim, Barsa je bila neočekivano mlaka, a da pobede je došla autogolom Koatesa. Nadao se da ovaj kladilac da će do kraja utakmice bar još jednom zavtresti mrežu, ali to se nije desilo.

Isti tip prošao je na mečevima CSKA - Mančester Junajted i Bazel - Benfika, 3-4 gola ubo je na Karabag - Roma, iks na poluvremenu na Juventus - Olimpijakos nosio je kvotu 3,40, a ovaj igrač odlično je predvideo i kako će se odvijati stvari na mečevima Anderleht - Seltik (dvojka, kvota 2,95), Atletiko - Čelsi (pobeda gostiju u drugom delu s kvotom 4,20).

Na uloženih 100 dinara s kvotom 3.282 potencijalni dobitak iznosio je 361.027 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu o d 32.821 dinar, odnosno 10% na osam odigranih parova.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota bila je veća od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 10.000 dinara.