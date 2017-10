LUDI TIKET, četvrtak, 62.239 dinara: Kad igra mlađarija, golovi pršte

Obilje pogodaka na mečevima omladinskih ekipa

Samo dve seniorske utakmice našle su se na tiketu našeg igrača, koji je tiket uplatio onlajn, preko sajta mozzartbet.com, i to iz Slovačke, gde je uhvaćeno da će Trnava protiv Spiske i Streda protiv Spartaka dati bar po dva gola u prvom poluvremenu.

Ostalih osam parova bilo je iz juniorske konkurencije, pretežno iz omladinske Lige šampiona, a dodat je i meč kadetskih selekcija Brazila i Hondurasa. U tim kategorijama, veliki broj golova je česta pojava, i to je ovaj kladilac sjajno iskoristio. Gađao je ili da će ukupno u prvom poluvremenu pasti bar dva gola, ili da će određeni tim dva puta tresti mrežu u prvom delu. I sve je pogodio. Prilično lagano. Na primer, tipovao je da će omladinci Krasnodara protiv Kairata dati dva gola u prvom delu, a oni su dali četiri. Na kraju je bilo čak 9:0. Ko je pratio naš portal, mogao je vrlo lako da zaključi da će se Kazahstanci ovako provesti u Rusiji, s obzirom na to da smo više puta pisali koliko Krasnodar ulaže u omladinsku školu, i da dovodi sve najtalentovanije igrače iz regiona.

Na uloženih 20 dinara s kvotom 2.074 dobitak iznosi 62.239 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 20.746 dinara, odnosno 50% na 10 odigranih parova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!