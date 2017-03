LUDI TIKET, nedelja, 1.193.328 dinara: SUPERLUD DAN! Penal u 90, još jedan penal i autogol za 10.000 evra + 1.333.676 nekoliko sati ranije

Iza nas je dan koji će se dugo pamtiti...

Tek smo na polovni vikenda, a već možemo da kažemo da je bio fantastičan za naše kladioce! Juče ste imali priliku da vidite onaj čudesni GGospodski tiket na kome je MOZZARTOV igrač na 50 dinara podigao 1.333.676 - od cifre inače polovinu čini BONUS 1.000 - a danas je pred vama još jedan milionski dobitak. Možda se ne radi o nekoj posebnoj majstoriji (u pitanju je deset manjih koeficijentata sa jačom uplatom), ali svakako da ovako nešto, ako ništa drugo ono zbog hrabrosti, zaslužuje sve čestitke.

Tiket pred vama uplaćen je u Petrovcu na Mlavi i definitivno je prošao nešto posle 20 časova, kada je završen meč Viljareal - Espanjol (2:0), ali zapravo "najžešće" je bilo na samom početku, sa onim prvim utakmicama. Jer prvi meč na listiću, Sloboda Tuzla - Jajce (2:1) prošao je tako što je izvesni Ismar Tandir postigao pogodak u 90. minutu iz penala; posle toga Teplice su slavile takođe minimalcem sa bele tačke, da bi sve bilo začinjeno autogolom Hadlstona kojim su otklonjene sve dileme oko pobednika na meču Lester - Hal.

Nakon ovih peripetija sve je išlo mnogo lakše (Real 4:1, Braga 3:1...), međutim, trebalo je preživeti onaj penal na Tušnju, pa i Teplice, odnosno poslednje trenutke na King paueru dok je na semaforu stajalo samo 2:1.

U svakom slučaju na kvotu 99,44 naš igrač uplatio je čak 10.000 dinara. To daje ukupni dobitak od 994.400, no onda na scenu ponovo stupa BONUS 1.000 i časti sa dodatnih 198.928 - što predstavlja pripadajući dodatak na deset odigranih parova s igrom konačni ishod - a to znači ukupno za isplatu 1.193.328 dinara.

Pa ako onda na ovaj dobitak nakalemimo i onaj sa jučerašnjeg GGospodskog tiketa, dolazimo do cifre od preko DVA I PO MILIONA DINARA u jednom danu, što će reći preko 20.000 evra.

Ostaje na samo da čestitamo kladilačkim blistavim umovima.