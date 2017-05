LUDI TIKET (-), nedelja, 6.262.337 dinara: Sudija u Gelzenkirhenu mu izbi 50.000 evra iz džepa

Kakva šteta za MOZZARTOVOG kladioca iz Žarkova koji će zbog Šalkea dugo čupati kosu

Striktno poštovanje pravila fudbalske igre skupo je koštalo MOZZARTOVOG kladioca iz Žarkova kojem sigurno nije bilo dobro ako je gledao direktan prenos meča između Šalkea i Hamburgera (1:1).

Jer, upravo u Gelzenkirhenu je ostao bez velikog dobitka i to zbog glavnog sudije Markusa Šmita koji je na asistenciju pomoćnika poništio lep gol Seadu Kolašincu u četvrtom minutu nadoknade pošto je lopta prilikom kornera Gajsa izašla van terena. Taj gol Šalkeu bi doneo tri boda, a Žarkovcu veliku zaradu od preko 50.000 evra. Baš da čovek poludi...

A šteta stvarno, jer je čovek odlično gađao kombinacije pobeda ekipa uz 2-3 data gola i uhvatio stvarno dobre kvote na primer Hertu (8,50), Sautempton (7,00), Ćitadelu (6,75)... Eto, da nemačke sudije nisu striktno poštovale pravila, sada bismo pisali o velikoj premiji.

Na uloženih 60 dinara s kvotom 93.189 potencijalni dobitak iznosio je 6.262.337 dinara, uključujući tu i MOZZART BONUS od 670.997 dinara, odnosno 12% na šest odigranih parova bez igre konačan ishod na tiketu, a s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: pošto je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, dakle 6.000 dinara.

Takođe, da je prošao, ovaj tiket bi izbio na prvo mesto takmičenja POGODI NAJVEĆU KVOTU ZA BMW SERIJE 1, s obzirom na to da je kvota bila čak 93.189, a i da je igrač ispunio uslov za učešće u takmičenju, to jest da je prebacio minimalnu uplatu od 50 dinara.