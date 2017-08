LUDI TIKET, nedelja, 650.216 dinara: Deset Engleza, deset fikseva u glavu!

Majstorija

Dok ne krene sezona na Ostrvu, sa svim onim nižim ligama, ne može se smatrati da je otvorena nova kladioničarska sezona. Jer, bez utakmica engleskih liga u čuvenom terminu subotom of 16.00 časova, to nije to...

Tako mnogi pokušavaju da na tiket stave samo Engleze „u 4“ i da svežu fikseve od Premijer lige do Konferencije, ali retki su oni koji pokažu takvu ekspertizu da ih pogode. Jedan od retkih majstora je i naš igrač koji je uplatio tiket na Karaburmi. Iskoristio je subotu ujutro da lepo pročešlja sve parove, uplatio tiket nešto pre 13.00 časova, a negde oko 18.00 časova je mogao da podigne 650.216 dinara!

Igrao je deset mečeva. I svih deset je gađao fikseve. Izabrao je utakmice od Premijer lige do Lige 2 i jake kvote od kojih je samo jedna bila manja od 2,00. U čak šest od deset mečeva, došao je rezultat sa golom razlike, ali interesantno je da se nigde nije čekao gol u 90. minutu i da je sve išlo kao po loju.

Ukupna pogođena kvota na tiketu je iznosila 10.836,94, dobtiak je iznosio 541.847 dinara, a zahvaljujući MOZZART BONUSU 1.000, ukupan dobitak se povećao na sumu od 650.216 dinara jer je pogođeno 10 parova sa većom kvotom od 1,35.