LUDI TIKET, nedelja, 970.954 dinara: Kada je znalac na delu sve deluje lako

Da li ste nekada dobili blizu milion dinara na kladionici? To sa strane možda i deluje teško, ali kada su pravi majstori na delu to onda izgleda kao najlakša stvar na svetu. Odeš u kladionicu, uložiš 10.000 dinara, dobiješ 907.434 dinara, MOZZART te časti s 63.520 dinara i to onda daje konačan dobitak od 970.954 dinara!

Alal vera!

Na tiketu se našlo šest parova i uglavnom su to bile utakmice iz najjačih evropskih liga. Iz dva u dva su došli Čelsi i Mančester Siti, 1-1 je došao Liverpul, a ovaj kladilac je pogodio i tri tipa da će domaćin dati dva ili više golova u prvom poluvremenu - a to su uspeli Bajern, Crvena zvezda i Pari Sen Žermen.

Bile su to kvote u rasponu od 1,90 do 2,40 tako da je sve bilo dovoljno uravnoteženo da prođe ukupna kvota 90,74.