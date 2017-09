LUDI TIKET (-), petak, 1.022.199 dinara: Lion sve upropastio

Francuzi nisu opravdali ulogu favorita protiv Atalante na žalost kladioca iz Petrovca na Mlavi

Igranje kombinazzije konačnog ishoda i GG (oba tima daju gol) zanči da očekujete vrlo uzbudljiv meč na koji igrate. Ovaj tip kladilac iz Petrovca na Mlavi upotrebio je na šest utakmica Lige Evrope u četvrtak i bio je vrlo, vrlo blizu sjajnog dobitka.

Njemu je na ruku išao preokret u Humskoj, posle 2:0 na pluvremenu, na kraju je bilo 2:3 za Dinamo iz Kijeva, i prošao je tip 2&GG s kvotom 4,30. Slična stvar dogodila se u Švajcarskoj, gde je Lugano vodio sa 1:0, a na kraju je bilo 1:2 za rumunski FCSB. Uz nešto manje drame, pobedili su Plzen, Zenit i Braga, uz prolazak tipa GG, a sve ovo je upropastio - Lion.

Na meču Francuza s Atalantom naš igrač tipovao je 1&GG, a kvota 3,60 bila je najmanja na tiketu. Lion je poveo, u 57. minutu su Italijani izjednačili i to je sasvim odgovaralo kladiocu iz Petrovca jer se očekivalo da domaćin do kraja opravda ulogu favorita i trijumfuje. Ali to se nije desilo. Ostalo je 1:1.

Na uloženih 200 dinara s kvotom 4.776 potencijalni dobitak iznosio je 1.022.199 dinara, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 66.873 dinara, odnosno 7% na šest odigranih parova bez igre konačan ishod.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD UPLAĆENE, u ovom slučaju 20.000 dinara.