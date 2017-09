LUDI TIKET, petak, 109.527 dinara: Dobri Jan sreću deli!

Mladi Brazilac u trećem minutu nadoknade vremena obradovao Novosađanina

Očigledno ljubitelj klađenja na Skandinavce, ovaj Novosađanin odigrao je tri prelaza u četvrtak u Danskoj i Finskoj, a kako je hrabro birao velike kvote, pogledala ga je i sreća!

Naime, na meču Kupa Danske Viborg - Alborg tipovao je iz keca u iks. Domaći su rano došli u vođstvo i držali ga skoro do poslednjeg sudijskog zvižduka. Tada se, kao u pesmi, pojavio mladi Brazilac Jan Rolim, kao da je magija, i u 90+3. izjednačio na 1:1. To je bio toliki šok za fudbalere Viborga da su u produžecima primili još četiri gola, dakle na kraju je bilo čak 1:5!

OPS je svoj posao protiv Oulua u Finskoj odradio prilično dobro, sa 1:0 na poluvremenu i 3:1 na kraju prošao je tip iz keca u kec, a na drugom meču u Finskoj, Inter Turku - Ilves tipovan je prelaz iz dvojke u iks s kvotom 14. Sadržajno prvo poluvreme završeno je s odgovarajućih 1:2, a domaći su izjednačili već u 48. minutu i do kraja meča rezultat se nije menjao!

Na uloženih 100 dinara s kvotom 1.073 dobitaj iznosi 109.527 dinara, uključujući i MOZZART BONUS od 2,147 dinara, odnosno 2% na tri odigrana para bez igre konačan ishod, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svakog dana od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo!