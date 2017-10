LUDI TIKET (-), petak, 12.865.195 dinara: Iz keca u - ambis!

Slab otpor Ponte Prete izbio iz džepa našem kladiocu više od 100.000 evra!

Noć je bila vrela za ovog kladioca iz Beograda. U rukama je držao tiket potencijalno vredan preko 100.000 evra. Na njega je stavio samo četiri para, ali sa kakvim kvotama - od 3,90 pa do 19!

Opredelio se za Brazil, i za prelaze. Oni „lakši“, koji podrazumevaju iks na poluvremenu i pobedu nekog tima na kraju, prošli su bez neke velike drame - Flamengo je posle 0:0 na poluvremenu „oduvao“ Baiju u nastavku sa 4:1 (X-1 s kvotom 3,90), dok je Atletiko Paranense posle 1:1 na odmoru u nastavku gubio, ali je brzo preokrenuo na 2:3 (X-2 s kvotom 7,75).

Onda dolazimo do „težih“ prelaza, s vođstvom jednog tima posle prvih 45 minuta i iksom na kraju. Santos je na gostovanju Resifeu poveo već u 4. minutu, a do izjednačenja se čekalo do pred sam kraj - bilo je 1:1 pa je prošla kvota 15 na 2-X.

I na kraju Palmeiras - Ponte Preta. Gađano je iz keca u iks. Domaćin je na odmor otišao s više nego povoljnih 1:0, i kad je našem kladiocu u nastavku bilo potrebno da se gosti probude i uzvrate udarac, desilo se suprotno. Potpuna ofanziva Palmeirasa koja je rezultirala i drugim golom... Bilo je 2:0 na kraju.

Na uloženih 1.450 dinara s kvotom 8.614 potencijalni dobitak iznosio je 12.865.195 dinara, uključujući MOZZART BONUS u iznosu od 374.895 dinara, odnosno 3% na četiri odigrana para bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 452 (više od 99, manje od 499), ovaj igrač podigao je pet puta veću sumu od uplaćene, u ovom slučaju 7.250 dinara.