LUDI TIKET (-), petak, 3.957.651 dinar: Makabi prekinuo seriju i skinuo četiri miliona!

Izraelci nisu dali gol u evropskom meču prvi put devet utakmica

Kakva hrabra igra na Ligu Evrope s ulogom od skoro 6.000 dinara. Tiket uplaćen na Zlatiboru mogao je da uđe u kladioničarsku antologiju kao jedan od najboljih s mečevima drugog po važnosti takmičenja na Starom kontinentu, ali našao se Makabi da pokvari sreću...

Na utakmici Slavija Prag - Makabi Tel Aviv tipovano je da gost neće pobediti i da će oba tima dati bar po gol (1X&GG). Prvi deo tipa prošao je bez problema, a na drugom je „zaribao“ gost iz Izraela. Da sve bude gore, Makabi je pre četvrtka uveče na devet uzastopnih mečeva u evropskim takmičenjima davao bar po gol. I baš je našao trenutak kada će da prekine tu seriju... Gosti, za koje brani Predrag Rajković, bili su defanzivano orijentisani, o čemu svedoči podatak da su samo jednom šutnuli u okvir gola Slavije. Šteta.

Duple šanse s dosta golova ovaj kladilac pogodio je na mečevima Austrija - Milan i Varegem - Nica, verovao je u ubedljivu pobedu Viljareala nad Astanom, kao i u Lacio, Marselj, Sosijedad... A Ligi Evrope je pridodao i jedan par iz Litvanije, gde je pogodio da će Žalgiris pobediti Kaunas iz keca u kec.

Na uloženih 5.900 dinara s kvotom 558,99 potencijalni dobitak iznosio je čak 3.957.651 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 659.610 dinara, odnosno 25% na deset odigranih paroca, s obzirom na to da je tiket uplaćen u toku trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je 228 (više od 99, manje od 499), ovaj igrač podigao je pet puta veću sumu od uplaćene, u ovom slučaju 29.500 dinara.